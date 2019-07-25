Минприроды занялось экотуризмом

Минприроды впервые вводит в российское законодательство понятие «экологический туризм», как говорят в ведомстве, для полноценного развития этого вида рекреационной деятельности в стране. Это позволит возводить на территориях заповедников, нацпарков и заказников объекты инфраструктуры, перечень которых предстоит разработать природоохранному ведомству. Экологи опасаются, что инициатива может обернуться капитальной застройкой природоохранных территорий в угоду интересам предпринимателей. Кроме того, они опасаются потока неконтролируемого туризма, который приведет к губительному воздействию на экосистемы.

Проект поправок в действующие законы об особо охраняемых природных территориях и о туристической деятельности, разработанный Минприроды «в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на ООПТ» (есть в распоряжении “Ъ”), проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономики. В пояснительной записке говорится, что в системе природоохранных территорий федерального значения «действует более 350 визит-центров, 100 музеев природы с экспозициями о живой природе и историко-культурном наследии территорий, а также свыше 40 тыс. км экологических троп и маршрутов». В 2018 году общее число посетителей таких территорий превысило 8 млн человек, из них более 6 млн посетителей приняли нацпарки. «Экономический эффект от рекреационных услуг, предоставляемых с использованием имеющейся на ООПТ туристской инфраструктуры, в первую очередь ведет к пополнению региональных и муниципальных бюджетов и увеличению добавленной стоимости регионального туристского продукта»,— говорится в пояснительной записке.

Документ впервые вводит в правовой обиход понятие «экологический туризм», которое сейчас законодательно не закреплено.

Минприроды предлагает считать таковым «туризм в познавательных, рекреационных, оздоровительных целях, осуществляющийся в границах ООПТ, при котором основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению, оказывая на нее минимальное воздействие». Стоит отметить, что в варианте законопроекта, который в конце мая Минприроды опубликовало для общественного обсуждения, планировалось ввести также понятие «познавательный туризм». Однако в проекте, который дошел до Минэкономики, эта норма пропала.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин указывает, что понятие «познавательный туризм» имеет более корректные природоохранные характеристики, в то время как «экологический» подразумевает возможность масштабного воздействия на экосистемы. Председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов также выступает против подобной формулировки. По его мнению, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры в рамках развития экологического туризма в стране должны располагаться вне ООПТ: «Чтобы посмотреть, например, на зубров в заповеднике, не обязательно для этого строить там инфраструктуру, ее можно развивать на территории сопредельных населенных пунктов».

В первой версии законопроекта речь об экологическом туризме шла применительно только к нацпаркам (отметим, в нацпроекте «Экология», одна из целей которого увеличение на 2 млн количества посетителей ООПТ, говорится о создании инфраструктуры в 32 нацпарках). В новом драфте поправок критерии экологического туризма распространяются также на заказники и заповедники. Так, в последних туризм планируется развивать на «специально выделенных участках». При этом в законопроекте отмечается, что правила его организации, а также перечень разрешенных к возведению объектов Минприроды разработать только предстоит. Аналогичные документы ведомству необходимо будет подготовить также в отношении нацпарков и заказников.

Турпоток может стать неконтролируемым, говорит Михаил Крейндлин, и принести существенный вред природоохранным территориям: «Обязательным условием должна быть разработанная для каждой ООПТ предварительная оценка допустимой рекреационной нагрузки — сколько туристов можно пустить». «Иначе это приведет к печальным последствиям,— предупреждает эколог.— Например, Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми) не может уже сдержать поток туристов, которые на вертолете прилетают посмотреть на плато Маньпупунёр». Антон Хлынов подтверждает опасения, что сотрудники дирекций ООПТ могут не справиться с турпотоком: «Для них основное — охрана территории и занятие наукой. Поэтому для сопровождения организованных групп туристов по экологическим маршрутам необходимо рассмотреть вопрос о развитии института гидов экологического туризма, которые должны иметь специальную подготовку».

В Минприроды “Ъ” заявили, что одной из задач заповедников «является экологическое просвещение и развитие познавательного туризма», которое допускается на специально выделенных участках, «не включающих особо ценные экологические системы и объекты». «Опасения экологов объясняются отсутствием до недавнего времени четких и понятных правил, ограничений и регулирования,— заявили в ведомстве.— Сейчас этот пробел устраняется. Так что, напротив, устанавливаются правила, соблюдение которых будет четко контролироваться». В Минприроды также добавили, что деятельность на ООПТ будет возможна только на специально выделенных участках, а «проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в их границах, никто не отменял».

Анна Васильева