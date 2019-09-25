ГИТ обжегся на долгах

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» решило подать в суд заявления о банкротстве сразу шести управляющих компаний ПАО «Городские Инновационные Технологии» (ГИТ) из-за долга в размере 730 млн рублей за тепло. В ГИТ объясняют возникшую задолженность управляющих компаний перед ГУП «ТЭК» отсутствием прямых договоров с предприятием и неплатежами жителей. Юристы отмечают, что в случае банкротства компаний-акционеров ГИТ будет сложно привлечь к субсидиарной ответственности, так как ни у одного из них доля в ПАО не достигает 50%.

Холдинг ГИТ позиционирует себя как «одного из лидеров российского рынка ЖКХ» и утверждает, что является крупнейшей частной компанией по управлению недвижимостью в Северо-Западном регионе. В частности, в Петербурге ГИТ управляет 6 млн кв. м жилья. В состав холдинга входят такие управляющие организации, как ООО «Доверие», ООО «УК Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «ЖКС № 3», ООО «УО "Профсервис"», ООО «ГК "Универсальный страж"». Именно данные организации, по информации ГУП «ТЭК», задолжали за тепло в общей сложности 730 млн рублей на 1 сентября. В связи с ухудшением платежной дисциплины предприятие приняло решение обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами данных компаний.

«В рамках дела о банкротстве ТЭК планирует инициировать рассмотрение вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей должников и иных контролирующих их лиц по долгам за поставленное в многоквартирные дома и оплаченное жителями тепло»,— сообщили в пресс-службе предприятия. По данным kartoteka.ru, доли в ПАО «ГИТ» распределены между шестью физическими лицами, крупнейшие акционеры — Грант Агасьян с долей 30,8% и Илья Лобода с 35,47%.

Генеральный директор ГИТ Сергей Минко заявил “Ъ”, что возникшие задолженности управляющих компаний перед ГУП «ТЭК» возникли исключительно по причине отсутствия прямых договоров (что законодательно принято на федеральном уровне) и неплатежей жителей. «УК должны не потому, что куда-то потратили эти деньги, а потому, что долг рисуется на бумаге в течение многих лет — за абонентов, которые не платят деньги. И ГУП "ТЭК" фактически перекидывает ответственность за это с себя и абонентов на УК»,— утверждает господин Минко. Он добавляет, что ПАО «ТГК-1», которое также является поставщиком тепла в Петербурге, перешло на прямые договоры уже давно — и у ГИТ перед ним нет долгов. «Мы уверены, что с новым руководством ГУП "ТЭК" поменяет подходы к работе и начнет реально решать проблемы и работать, а не перекладывать ответственность и работу на других, и мы хотим и готовы, да и уже работаем совместно»,— отметил руководитель ГИТ.

Впрочем, шансы привлечь акционеров ГИТ к субсидиарной ответственности у ГУП «ТЭК» невелики. «Что касается акционеров компании, то надо понимать, что в отношении акционеров, которые владеют более 50% акций компании, могут быть возбуждены дела о привлечении их к субсидиарной ответственности при наличии причинно-следственной связи между их действиями и наступившими финансовыми трудностями»,— комментирует юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова. Вместе с тем, по ее словам, в случае неисполнения управляющей компанией, находящейся в стадии банкротства, своих обязательств перед жильцами, последние вправе созвать общее собрание и выбрать другую управляющую компанию.

Алексей Кириченко