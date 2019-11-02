В тюменском поселке собрали деньги на адвоката для Рамиля Шамсутдинова

Жители поселка Вагай Тюменской области закончили сбор денег на адвоката для Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьмерых своих сослуживцев в войсковой части Забайкалья. «Удалось собрать 220 тыс. руб. Кто-то по 2 тыс. кидал, кто-то — по 10 тыс. Насколько я знаю, адвоката уже наняли», — рассказал “Ъ-Урал” знакомый семьи из поселка Вагай. Кто будет защищать рядового Шамсутдинова пока неизвестно. Связаться с родителями солдата не удалось.

Трагедия произошла 25 октября, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли, двое были ранены. Солдат арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части и версию преследования обвиняемого из-за его национальности. Источник «Ъ», близкий к следствию по делу об убийстве, сообщал о жестких неуставных отношениях. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали»,— сказал собеседник “Ъ”. По данным портала 72.ru, конфликт у Рамиля Шамстудинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

В поселке Вагай также считают приоритетной версией неуставные отношения, которые довели солдата.

В пятницу, 1 ноября, министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание по итогам расследования ЧП. Он «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом в части. Сергей Шойгу заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомого с результатами закрытого совещания. Господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы. По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.

По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения, говорит источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания.

Дарья Соколова, Татьяна Дрогаева