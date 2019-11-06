«Роснефть» урезала расходы Это стало одним из ключевых факторов роста прибыли за три квартала 2019 года

«Роснефть» увеличила чистую прибыль по итогам девяти месяцев на 25%, до 550 млрд руб., что связано со снижением капзатрат, а также с ростом выручки. Вместе с тем нефтекомпания, несмотря на действие сделки ОПЕК+ по ограничению добычи, увеличила производство нефти почти на 1%, до 172 млн тонн.

Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд руб., выручка увеличилась на 5%, до 6,4 трлн руб., следует из отчетности нефтекомпании по МСФО. Нефтекомпания уменьшила капзатраты по итогам девяти месяцев на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 634 млрд руб. «Роснефть» в основном связывает это с оптимизацией программы эксплуатационного бурения при увеличении доли горизонтальных скважин на зрелых месторождениях.

«Компания продолжает работу над опциями выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+»,— говорится в отчетности.





Добыча нефти и конденсата по итогам трех кварталов выросла на 1%, до 172 млн тонн, за счет увеличения производства на крупных новых проектах (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское, Русское, Восточно-Мессояхское месторождения).

Свободный денежный поток «Роснефти» к концу третьего квартала увеличился почти на 30%, до 631 млрд руб. В третьем квартале он вырос более чем вдвое, до 281 млрд руб., что обусловлено ростом EBITDA, снижением капзатрат и «соответствующей динамикой оборотного капитала».

Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд руб. за девять месяцев. Значение показателя «чистый долг/EBITDA» на конец квартала составило в рублевом выражении 1,4x. Абсолютное значение чистого долга — $46,6 млрд, в долларах он увеличился в третьем квартале по сравнению со вторым на $0,9 млрд.

«Роснефть» сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или практически на 820 млрд руб. В структуре финансового долга нефтекомпания не учитывает долг за предоплаты по долгосрочным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов, которые заключала в 2013–2014 годах. В отчетности сказано, что суммарный минимальный объем поставок «Роснефти» составлял 400 млн тонн. Задолженность по долгосрочным контрактам нефтекомпании по итогам трех кварталов 2019 года снизилась до 1,165 трлн руб. против 1,514 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Козлов