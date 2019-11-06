Boeing вынужденно сел в Шереметьево из-за технических проблем

Самолет Boeing 777, вылетевший из Москвы в Доминиканскую Республику, вынужденно сел в аэропорту Шереметьево. Судно было решено посадить из-за технических проблем: после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика)... Самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются»,— рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. На борту находилось 488 человек.

Последний инцидент с Boeing 777, о котором писал “Ъ”, произошел в сентябре. Тогда судно авиакомпании «Россия», которое следовало из Москвы во Владивосток, прервало вылет также в аэропорту Шереметьево. Причиной стало задымление двигателя, прокуратура инициировала проверку.

Накануне генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург решил отказаться от годовых бонусов после катастроф другой модели самолета — 737 MAX. Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях этих катастроф для компании — в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».