В Шереметьево Boeing 777 прервал вылет из-за неисправности

Boeing 777 авиакомпании «Россия», который следовал из Москвы во Владивосток, прерывал вылет в аэропорту Шереметьево. «Возгорания не было. Пострадавших нет»,— сообщили ТАСС в экстренных службах. Самолет заменят на другой, пассажиры смогут вылететь во Владивосток. Telegram-канал Mash сообщал, что у самолета загорелся двигатель.

По словам источника «РИА Новости», пилот остановил вылет из-за того, что у самолета сработал датчика неисправности одного из двигателей. Командир принял решение заглушить двигатели. На борту находились 200 человек, их доставили в аэропорт.