Прокуратура проводит проверку из-за задымления двигателя самолета в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что Boeing-777 авиакомпании «Россия» прервал вылет из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток из-за задымления одного из двигателей. Ранее экстренные службы и сама авиакомпания отрицали факт возгорания.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задымлением двигателя воздушного судна авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По уточненным данным прокуратуры, на борту было 369 пассажиров, пострадавших нет, самолет отстранен от полетов. Пассажиры находятся в здании аэропорта, их доставят до места назначения резервным бортом.