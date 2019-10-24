Boeing присел на миллиард

В четверг свои финансовые отчетности опубликовали два крупных авиаперевозчика США — Southwest Airlines и American Airlines. Обе компании активно приобретали лайнер Boeing 737 MAX, который после двух случившихся с ним катастроф перестал летать с марта этого года. В результате авиакомпании были вынуждены отменить тысячи рейсов, а их прогнозируемые убытки от этого по итогам года достигнут в общей сложности $1 млрд.

Авиакомпании Southwest Airlines и American Airlines заявили в четверг, что их пассажирам стоит приготовиться к повышению цен на билеты. Причина тому — не летающий вот уже семь месяцев лайнер Boeing 737 MAX. После двух авиакатастроф, происшедших с самолетом менее чем за пять месяцев, Управление гражданской авиации США и регуляторы по всему миру запретили полеты этой модели.

С тех пор Boeing пытается добиться от регуляторов лицензии, но каждый раз сроки возвращения лайнера в небо переносятся, а авиакомпаниям снова и снова приходится отменять тысячи рейсов и перекраивать расписание вылетов. И Southwest, и American уже отменили рейсы с Boeing 737 MAX до января 2020 года. Такой простой негативно сказывается на финансовых показателях перевозчиков.

Southwest является крупнейшим закупщиком 737 MAX: в парке компании уже находится 34 самолета этой модели, а еще 41 — в ожидании поставки. У American в ангарах стоят 24 самолета MAX и еще 76 заказано — пять из них должны были быть поставлены в третьем квартале. Только в третьем квартале American Airlines была вынуждена отменить почти 9,5 тыс. рейсов. В результате обе авиакомпании ожидают, что их прибыль по итогам этого года сократится примерно на $500 млн.

Так, согласно данным Southwest, операционная прибыль компании за отчетный квартал снизилась на $210 млн из-за простоя Boeing 737 MAX, а за первые девять месяцев этого года — на $435 млн. American Airlines оценила негативный эффект от простоя Boeing в $540 млн.

Генеральный директор Southwest Гэри Келли заявил, что компания ведет переговоры с Boeing о возмещении убытков, связанных с невозможностью эксплуатации 737 MAX. Но пока, по его словам, стороны далеки от соглашения. Сама же Boeing уже заложила в свой бюджет статью расходов на $5,6 млрд, которые производитель намерен направить на компенсации своим клиентам.

Кирилл Сарханянц