Глава Boeing решил отказаться от годовых бонусов после катастроф 737 MAX

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург принял решение отказаться от получения бонусов по итогам 2019 года, пока полеты самолетов модели 737 MAX не будут возобновлены, рассказал председатель совета директоров Boeing Дэвид Кэлхун телеканалу CNBC.

По его словам, предложение господина Мюленбурга касается как выплаты краткосрочных и долгосрочных бонусов, так и вознаграждения в виде акций. При этом компания не планирует лишать гендиректора компенсации, полученной за 2018 год ($23,4 млн).

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях этих катастроф для компании — в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».