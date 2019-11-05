Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин считает, что «Википедию» можно заменить новой Большой российской энциклопедией в электронном формате. По его мнению, новая российская энциклопедия будет содержать более достоверные сведения.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей, современной, кстати говоря, форме»,— сказал господин Путин в ходе заседания Совета по русскому языку (цитата по ТАСС).

О создании российского аналога «Википедии» власти заговорили еще в 2016 году — тогда правительство страны распорядилось перевести Большую российскую энциклопедию в электронный вид, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу, которая займется подготовкой отечественного энциклопедического портала. В июле 2019 года Минкомсвязь разработала соответствующий законопроект.

В сентябре стало известно, что на создание электронной энциклопедии будет выделено почти 2 млрд руб., завершить работу над ней планируется к 2022 году.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».