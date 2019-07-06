Минсвязи подготовило законопроект для создания российского аналога «Википедии»

Минсвязи разработало законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РБК. В документе прописаны процедуры выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. Конечным получателем этих денег, согласно планам министерства, должно стать издательство «Большая Российская энциклопедия». Сколько всего потребуется средств, в законопроекте не сообщается.

Распоряжение правительства о создании нового энциклопедического сайта — российского аналога «Википедии» — на базе российских научных энциклопедий было подписано в августе 2016 года. Для этого планировалось перевести Большую российскую энциклопедии в электронный вид. В отличии от «Википедии», ее статьи должны проходить научную проверку. Авторы проекта планировали выйти на самоокупаемость с помощью платной подписки.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Большая рунетская энциклопедия».