Беспилотники хотят сбивать из огнестрельного оружия

Беспилотные летательные аппараты над охраняемыми спецслужбами объектами следует сбивать с помощью огнестрельного оружия и боевой техники. Так считают в руководстве Росгвардии. Ранее в Госдуме приняли в первом чтении поправки, наделяющие спецслужбы правом пресекать полеты дронов над массовыми акциями и местами проведения операций. Авторы поправок уверены, что квадрокоптеры следует сажать, подавляя радиосигнал. Однако в Росгвардии считают такие спецсредства излишне дорогими и обременительными для бюджета.

С заявлением о необходимости сбивать квадрокоптеры над охраняемыми объектами с помощью штатного огнестрельного оружия выступил на слушаниях в Госдуме замдиректора Росгвардии Олег Борукаев. «Применение оружия и боевой техники это то, что разрешается законом»,— уточнил генерал-полковник.

Для запуска коптера в России сейчас необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения; беспилотник весом от 250 г нужно ставить на учет в Росавиации. Полеты над Москвой запрещены; для их согласования нужно обратиться в столичный департамент региональной безопасности. С июля 2019 года штраф за несанкционированный запуск беспилотника составляет 20 тыс. руб., а для юрлиц — 250 тыс. руб.

В сентябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий спецслужбам сбивать беспилотники. Так, полиции разрешается «пресекать… в том числе посредством повреждения и уничтожения» несанкционированные полеты дронов над публичными мероприятиями, ФСБ — в местах проведения «оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий», СВР — над своими объектами. Кроме того, ФСО сможет уничтожать коптеры для «защиты охраняемых объектов». Наконец, Росгвардии поправками разрешается сбивать дроны над «местами выполнения служебно-боевых задач». Авторы документа поясняли, что эти меры нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов» (см. “Ъ” от 11 сентября).

Теперь на слушаниях в Госдуме депутаты и представители спецслужб решили обсудить, как именно стоить сбивать квадрокоптеры. Один из авторов поправок, глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарев, подчеркнул, что основным способом борьбы с нелегальными запусками дронов должно стать подавление радиосигнала его связи с оператором, «чтобы аппарат спокойно и без всяких повреждений мог быть приземлен». В этом случае квадрокоптер может быть использован еще и в качестве вещественного доказательства, добавил господин Пискарев.

Отметим, устройства для такого подавления уже демонстрировались столичной полицией на одном из митингов в августе 2019 года в Москве. Тогда один из правоохранителей принудительно посадил дрон из устройства, напоминающего ружье с переносной телевизионной антенной. А принадлежащее концерну «Калашников» Zala Aero Group производит напоминающее штурмовую винтовку устройство REX 1: при весе почти 5 кг оно может подавлять в радиусе 2 км спутниковую навигацию и частоты 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (на них работают Wi-Fi-устройства), а также несет на борту лазер и стробоскоп. Конкурентами этой «винтовки» выступают французское устройство UAV Scrambler 300, турецкое Droneshield и американское DroneDefender.

Лишь в случае, «когда сигнал подавления не проходит», Василий Пискарев допустил возможность физического повреждения беспилотника.

Однако у генерал-полковника Борукаева свое мнение на этот счет. По словам замдиректора Росгвардии, стоимость комплексов для борьбы с беспилотниками начинается от 150 тыс. руб. и доходит до 200 млн руб.

«Если мы технические средства установим на все объекты — это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти»,— сказал господин Борукаев и признался, что не хочет «обременять наши бюджеты».

Еще одним аргументом в пользу использования штатного огнестрельного оружия росгвардейцами (для повреждения и уничтожения квадрокоптеров) он счел появление дронов, «не восприимчивых к технических средствам противодействия».

Отметим, в арсенале Росгвардии могут находиться пистолеты Макарова и Ярыгина, ГШ-18 и бесшумный ПБ, автоматы АК74, АКС74, АКС74У и бесшумный автомат «Вал», снайперские винтовки Драгунова, СВ-98, МЦ-116М и бесшумный комплекс «Винторез». Кроме того, спецслужба вооружена пулеметами Калашникова различных модификаций, в том числе пехотным «Печенегом», гранатометом РГ-6, и может передвигаться на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82 с крупнокалиберными пулеметами. Такая информация содержалась на сайте внутренних войск МВД РФ (в 2016 году преобразованы в Росгвардию; на ее сайте сведений о вооружении нет).

По данным J`son & Partners Consulting, российский рынок беспилотных летательных аппаратов в 2017 году оценивался в 9,5 млрд руб. (мировой — в $7,8 млрд). По данным «М.Видео—Эльдорадо», в 2018 году было продано 160 тыс. дронов на 1,9 млрд руб., что превышает показатели 2017 года на 70% и 53% соответственно. В пояснительной записке к проекту дается прогноз, что в 2035 году в воздухе в РФ постоянно будет находиться 100 тыс. дронов.

Александр Воронов