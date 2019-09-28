С беспилотников снимут отпечатки крыльев

С 27 сентября вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов массой свыше 250 г. Владельцы дронов должны получить госномер в Росавиации и нанести его на аппарат как минимум в трех местах. Для регистрации нужны заявление и фотография аппарата, но номер придется получать в почтовой переписке с Росавиацией, так как анонсированный чиновниками специализированный портал пока не заработал. Полеты без номера грозят штрафом до 2,5 тыс. руб., но вылеты нужно согласовывать отдельно даже для зарегистрированных дронов во избежание еще больших санкций — до 50 тыс. руб.

Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов утверждены правительственным постановлением №658 в мае 2019 года. В документе говорится, что владелец дрона массой от 0,25 до 30 кг должен обратиться в Росавиацию в 30-дневный срок со дня вступления постановления в силу. Документ вступил в силу 27 сентября. Накануне начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров сказал, что для регистрации гражданин возрастом старше 14 лет должен обратиться в его ведомство с заявлением и фотографией беспилотника. Ввезенные в РФ после 27 сентября беспилотники, по словам чиновника, нужно зарегистрировать не в тридцатидневный, а в десятидневный срок.

По данным J’son & Partners Consulting, российский рынок беспилотников в 2017 году оценивался в 9,5 млрд руб. (мировой — в $7,8 млрд). По данным «М.Видео—Эльдорадо», в 2018 году было продано 160 тыс. дронов на 1,9 млрд руб., что превышает показатели 2017 года на 70% и 53% соответственно. По данным Росавиации, регистрации по новым правилам в РФ подлежат около 500 тыс. беспилотников.

На сайте Росавиации указано, что в заявлении владелец дрона должен указать его марку, тип, серийный номер, количество двигателей и взлетную массу, а также свои паспортные данные, СНИЛС, домашний адрес и номер телефона. В рекомендациях на сайте ведомства говорится, что госномер надо нанести шрифтом не менее 5 мм на аппарат «любым из способов, обеспечивающих сохранение и читаемость номера при воздействии воды»; он должен быть «различим и читаем без использования специальных оптических средств». Маркировка на дроне должна присутствовать как минимум в трех местах, а для аппаратов массой более 1,5 кг — в пяти местах.

Господин Мастеров ранее обещал выдачу номеров через специализированный «портал учета беспилотных воздушных судов». Он должен был заработать 26 сентября, но этого не произошло. На сайте Росавиации говорится, что услуга «будет реализована позднее», а пока предлагается вступить с ведомством в переписку. Так, заявление и фото дрона «с пометкой "учет БВС"» нужно отправить почтой в столичный офис Росавиации на Ленинградском проспекте. В ведомстве разъяснили “Ъ”, что госномер владельцу дрона придет в ответном письме в 30-дневный срок. «Заявления о постановке на учет, направленные по электронной почте… не рассматриваются!!!» — подчеркивается на сайте Росавиации. Гендиректор компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян вспоминает, что в США подобные правила регистрации вводились «года три назад, но там все изначально делалось через интернет».

«Получая номер в Росавиации, юридически дрон становится объектом гражданской авиации»,— говорит член совета ассоциации эксплуатантов беспилотников «Аэронет» Юрий Чернышев, добавляя, что на него начинают распространяться авиационные акты и нормативы. Отметим, что по ст. 11.5 КоАП РФ за управление воздушным судном без регистрации его командира могут оштрафовать на 2–2,5 тыс. руб. После регистрации владельцы коммерческих дронов, выполняющих, например, воздушные съемки, должны, по словам Юрия Чернышева, еще получить в Росавиации сертификат эксплуатанта. Впрочем, при съемках для личных целей этот документ не требуется. «После можно летать, пилотское свидетельство и сертификаты не нужны»,— добавляет господин Чернышев.

Между тем для запуска коптера все равно необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения. Полеты над Москвой запрещены; для их согласования нужно обратиться в столичный департамент региональной безопасности. С июля 2019 года штраф за несанкционированный запуск беспилотника составляет 20–50 тыс. руб., а для юрлиц — 250–300 тыс. руб. В 2018 году распоряжением правительства РФ №576 был утвержден план по устранению административных барьеров в этой области. В нем поручалось выделить зону высотой до 150 м для полетов беспилотников без дополнительных согласований. Нормативную базу предполагалось утвердить к марту 2019 года, но это так и не было сделано. Господин Чернышев говорит, что документ о разрешении полетов дронов на высоте до 150 м «в светлое время суток в пределах прямой видимости» находится в Минтрансе РФ, и надеется, что он будет согласован в ближайшее время.

Александр Воронов