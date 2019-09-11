Спецслужбам разрешают сбивать дроны

Полицейским разрешат сбивать беспилотные летательные аппараты над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения операций. Соответствующие поправки к законодательству РФ в первом чтении приняла Госдума. Их авторы говорят, что эти меры нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов». Депутаты считают, что при падении сбитых коптеров на головы граждан их лечение оплатит государство, которое через суд может взыскать расходы с владельцев аппаратов. Но эксперт считает, что вину в таком случае несут спецслужбы, а поправки нужны, чтобы обезопасить как граждан, так и дачи чиновников от общественников-расследователей.

Проект поправок к федеральному законодательству разработан главой парламентского комитета по безопасности Василием Пискаревым, его замом Александром Хинштейном и еще 17 депутатами Госдумы. Согласно документу, полиции разрешается «пресекать… в том числе посредством повреждения и уничтожения» несанкционированные полеты беспилотников над митингами, пикетами и другими публичными мероприятиями. Росгвардии поправки разрешают сбивать дроны над «местами выполнения служебно-боевых задач», ФСБ — в местах проведения «оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий», СВР — над своими объектами. Наконец, ФСО сможет уничтожать коптеры в целях «защиты охраняемых объектов».

Господин Хинштейн сказал, что поправки нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры» и в местах проведения операций спецслужб. В пояснительной записке говорится, что в 2016–2017 годах дроны залетали в аэропорт Шереметьево и на территорию Пермского порохового завода, приближались к группе самолетов во время военного парада в Хабаровске, а в Тульской области летали в опасной близости от детской экскурсионной группы в местном музее-заповеднике. «Указанная бесконтрольная деятельность создает возможность нанесения ущерба интересам граждан»,— говорится в записке, где добавляется, что беспилотники могут нести взрывчатку и «распылять отравляющие вещества в местах массового пребывания людей». Поправки подготовлены в соответствии с президентской стратегией национальной безопасности РФ.

По данным J’son & Partners Consulting, российский рынок беспилотных летательных аппаратов в 2017 году оценивался в 9,5 млрд руб. (мировой — в $7,8 млрд). По данным «М.Видео—Эльдорадо», в 2018 году было продано 160 тыс. дронов, на 1,9 млрд руб., что превышает показатели 2017 года на 70% и 53% соответственно. В пояснительной записке к проекту дается прогноз, что в 2035 году в воздухе в РФ постоянно будет находиться 100 тыс. дронов.

Для запуска коптера в России необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения; при этом беспилотник весом от 250 г нужно ставить на учет в Росавиации. Полеты над Москвой запрещены; для их согласования нужно обратиться в столичный департамент региональной безопасности. По данным Росавиации, в 2018 году в России было согласовано 52 тыс. полетов беспилотников (в 2017 году — 32,9 тыс.). С июля 2019 года штраф за несанкционированный запуск беспилотника составляет 20 тыс. руб., а для юрлиц — 250 тыс. руб.

Гендиректор компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян рассказал, что дроны сбивают путем постановки радиоэлектронных помех в GPS-диапазоне. «Все гражданские аппараты и большинство военных коптеров ориентируются по GPS или ГЛОНАСС. Происходит потеря ориентации, и коптер падает»,— пояснил эксперт. По его словам, технические средства противодействия дронам выглядят как «специально направленные антенные системы, устанавливаемые на автомобилях или зданиях», но в обороте спецслужб есть и «ружья с направленным лепестком радиосигнала».

Такие устройства с антенной, напоминающей переносную телевизионную, уже демонстрировались столичной полицией на оппозиционном митинге 10 августа в Москве: с его помощью один из сотрудников принудительно посадил запущенный кем-то на проспекте Сахарова дрон. Еще более внушительное устройство REX 1 весом почти 5 кг, напоминающее штурмовую винтовку, производит Zala Aero Group (структура концерна «Калашников»): в его арсенале есть модуль подавления в радиусе 2 км спутниковой навигации и частот 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (на них работают WiFi-устройства), а также лазер и стробоскоп. Господин Багдасарян сообщил, что не видит «криминала или наезда на отечественный рынок беспилотников» в думских поправках. «Это средства опасны для мирных граждан»,— считает он.

Примечательно, что депутаты обрисовали и теоретическую схему, при которой сбитый спецслужбами дрон упадет на голову прохожего. По словам господина Хинштейна, в этом случае лечение пострадавшего гражданина оплатит государство, но затем оно сможет взыскать расходы с владельца летательного аппарата через суд. Однако партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин считает, что ответственность в этом случае должен нести сотрудник спецслужбы, сбивший беспилотник, а его действия, «если дрон пробьет кому-то голову», могут быть квалифицированы по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».

«Если дрон сбит сотрудниками спецслужб, причинно-следственная связь между его запуском и наступившими последствиями в виде вреда отсутствует»,— добавляет господин Добрынин.





Владелец дрона в этом случае может быть привлечен к административной ответственности по ст. 11.4 КоАП РФ и отделается штрафом, рассуждает господин Добрынин. При этом, по словам адвоката, поправки позволят сбивать и дроны общественников-расследователей вроде Алексея Навального, запущенные над дачами чиновников, и коптеры «обычных граждан, решивших поднять их над крышей красивого дома в момент, когда внизу поедет высокий руководитель». «Поправки охватывают все — как безопасность граждан, так и безопасность чиновников»,— подытоживает он.

Александр Воронов