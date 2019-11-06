Лекарства дошли до регионов

Закупки региональными властями лекарств для льготников достигли максимума с 2005 года. В январе-сентябре субъекты РФ приобрели 91,3 млн упаковок препаратов на 102,8 млрд руб. Росту способствовало поручение президента Владимира Путина губернаторам, в рамках которого те должны закупать лекарства по полному списку ЖНВЛП. Динамика могла быть еще быстрее – выполнили поручение меньше половины регионов. Но эксперты сомневаются, что им удастся серьезно улучшить показатель.

Согласно исследованию DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”, закупки лекарств в рамках госпрограммы «Региональная льгота» за девять месяцев 2019 года выросли на 46,5% в денежном выражении и на 48,4% в натуральном. Таким образом объем закупленных регионами лекарств за отчетный период составил 102,8 млрд руб., или 91,3 млн упаковок.

По данным DSM, это наибольший показатель с 2005 года. Тогда за девять месяцев субъекты РФ приобрели 54 млн упаковок на 15,2 млрд руб. В 2004 году этот показатель составлял 109 млн упаковок, или 24,6 млрд руб. При этом динамика роста в предыдущие годы была значительно ниже, чем в этом году. Так, в период с января по сентябрь 2018 года в денежном выражении было закуплено лекарств на 15,6% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении этот показатель был ниже на 11,4%.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что увеличение финансирования произошло в том числе за счет средств федерального бюджета, выделенных в этом году на борьбу с онкологическими заболеваниями. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на финансирование госзакупок противоопухолевых лекарств в 2019 году было выделено 150 млрд руб. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 80 млрд руб.

Кроме того, в августе президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и губернаторам довести региональные перечни льготного лекарственного обеспечения до полного соответствия с федеральным списком ЖНВЛП, напомнили в пресс-службе Минздрава. В министерстве считают, что это также могло повлиять на рост объемов региональных закупок.

Тем не менее потребность в препаратах в регионах до сих пор остается крайне высокой, отмечает Сергей Шуляк. Это подтверждается данными фонда «Здоровье», который выявил, что по состоянию на середину октября 2019 года только 17 из 85 регионов России включили в свои перечни льготных лекарств все противоопухолевые препараты из списка ЖНВЛП. При этом смертность от онкологии за январь—август 2019 года выросла год к году на 1,5%. Директор фонда Эдуард Гаврилов опасается, что жители остальных 68 регионов не имеют возможности получать необходимые лекарства бесплатно или хотя бы за половину стоимости.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим группам препаратов. Например, все необходимые лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний также были добавлены в перечни только 17 регионов, следует из данных фонда «Здоровье». Несмотря на то что средний показатель смертности от этих заболеваний по стране за январь—июль снизился год к году на 0,4%, в ряде регионов он вырос более чем на 20%, подсчитали эксперты фонда.

Минздрав проводит анализ обеспеченности пациентов в регионах льготными лекарствами, заверили “Ъ” в пресс-службе министерства. Там также добавили, что к настоящему моменту все субъекты РФ предоставили информацию об увеличении своих перечней льготного лекарственного обеспечения.

Однако Сергей Шуляк сомневается в том, что регионы доведут свои льготные перечни до полного соответствия со списком ЖНВЛП. В таком случае пациенты смогут требовать от местных властей предоставления соответствующих лекарств через суды, поясняет господин Шуляк. При этом в региональных бюджетах нет средств на увеличение госзакупок и получить дополнительное финансирование им неоткуда, поясняет господин Шуляк. Те регионы, которые могли это сделать, уже сделали, констатирует эксперт.

Мария Котова