Сложное препаратное решение

В преддверии вступления в 2020 году в силу правил перерегистрации цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП), которые грозят снижением доходов производителей, фармкомпании начали искать пути оптимизации бизнеса. Так, британская GlaxoSmithKline (GSK) предлагает Минздраву снизить стоимость своего препарата для лечения ВИЧ на 27%, но только при условии гарантированного спроса.

Британский производитель лекарств GSK направил в Минздрав предложение о снижении цены на свой препарат для лечения ВИЧ долутегравир (бренд «Тивикай») на 27%. Компания сообщила об этом в письме организации «Коалиция по готовности к лечению», копия которого есть у “Ъ”. Из письма следует, что предоставить скидку производитель будет готов только в случае, если министерство обеспечит долутегравиром всех нуждающихся в нем пациентов — 15% от общего числа получающих терапию ВИЧ-инфицированных. По данным «Коалиции по готовности к лечению», на конец августа терапией были охвачены 460 тыс. человек, около 45% от знающих свой статус пациентов.

По данным госреестра предельных отпускных цен, сейчас максимальная стоимость долутегравира — 8,9 тыс. руб. С учетом скидки его цена будет более чем в 3,5 раза ниже стоимости альтернативной терапии, говорится в письме. Под этим подразумевается препарат ралтегравир, выпускаемый немецким производителем Merck под брендом «Исентресс». Его предельная цена — 34,8 тыс. руб. В GSK подтвердили “Ъ”, что направили предложение. В Минздраве на вопросы “Ъ” не ответили.

По словам главы отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексея Михайлова, добровольное снижение цены препарата, входящего в ЖНВЛП, непосредственно производителем — редкий случай. Обычно на снижении стоимости лекарств настаивают регуляторы, поясняет он. Один из последних случаев, когда компания добровольно сделала скидку, был в 2016 году, когда российская Biocad снизила цены на 13 препаратов.

По словам вице-президента по маркетингу и продажам Biocad Олега Павловского, механизм увеличения продаж препарата на госзакупках за счет снижения цены работает только в случае, если лекарство является стандартом терапии для конкретной группы пациентов и главным барьером для роста обеспеченности выступает высокая стоимость. К примеру, на противоопухолевый препарат бевацизумаб (бренд «Авегра») цена была снижена примерно в три-четыре раза (предельная цена сегодня — 43,1 тыс. руб.). За счет этого охват пациентов, нуждающихся в этом лекарстве, с 2015 года вырос в шесть раз, говорит господин Павловский.

В то же время, по мнению Алексея Михайлова, 27% — это не максимальное снижение цены, которое GSK могла бы допустить. Например, в Бразилии стоимость долутегравира при условии гарантии госзакупки значительного количества этого препарата — около 3 тыс. руб., говорит он. Как напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в 2020 году вступит в силу постановление правительства о перерегистрации предельно допустимых цен на ЖНВЛП. Новые правила будут учитывать цены препаратов за рубежом, поэтому GSK все равно пришлось бы снизить стоимость, поясняет он. По мнению эксперта, своим предложением компания рассчитывает избежать возможных убытков, обеспечив себе гарантированный спрос.

В 2020 году финансирование госпрограммы, в рамках которой Минздрав закупает препараты для лечения ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза, также будет увеличено до 29 млрд руб. Тогда как в 2019 году, по подсчетам «Коалиции по готовности к лечению», на эти цели было выделено 23,6 млрд руб. Крупнейшим оператором данной госпрограммы выступает «Р-фарм» Алексея Репика.

Мария Котова