Лекарствам прописано единообразие

Правительство по поручению президента проанализирует региональные перечни льготных лекарств на соответствие федеральному списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас эти перечни полностью совпадают лишь в семи из 85 российских регионов — остальным, как следует из поручения, правительство выделит из федерального бюджета средства на закупку недостающих препаратов.

Владимир Путин поручил Белому дому проанализировать существующие в регионах списки льготных лекарств и при необходимости выделить на их закупку дополнительные средства. Это следует из опубликованного на сайте президента списка поручений по итогам совещания с членами правительства.

Напомним, сейчас в России право на льготные лекарства имеют ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети в возрасте до трех лет, многодетные матери и пациенты с рядом редких заболеваний. В целом это около 28 млн человек, входящих в число федеральных и региональных льготников. Список льготных лекарств («Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения») состоит почти из 200 пунктов и частично пересекается со списком ЖНВЛП (более 700 пунктов), по которому цены регулируются государством. Каждый субъект РФ наделен правом самостоятельно утверждать дополнительный перечень медикаментов, выдаваемых безвозмездно, и расширять число граждан, получающих бесплатные рецепты. Поэтому, например, в 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах РФ более чем в семь раз, а перечни препаратов — в три раза.

Как следует из поручения президента, правительство к 20 сентября 2019 года должно проанализировать региональные перечни на предмет их соответствия перечню ЖНВЛП. В случае расхождений правительство обязано оказать регионам помощь в расширении льготных перечней, в том числе путем предоставления субсидий из федерального бюджета.

Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас по полному перечню лекарства предоставляются только в семи регионах РФ. Чтобы исправить эту ситуацию, в марте 2019 года правительство утвердило план по совершенствованию лекарственного обеспечения льготников — он в том числе предполагает создание единого регистра таких граждан и единого порядка формирования перечней лекарств.

С учетом этих документов нынешнее поручение выглядит попыткой устранить расхождения в перечнях лекарств административными методами. «Необходимость сопоставлять ЖНВЛП и перечни для льготного лекарственного обеспечения прописана и в нынешнем законодательстве, однако у регионов нет средств его исполнить»,— говорит замгендиректора Stada CIS Иван Глушков. При этом, по его словам, возможности правительства прогнозировать объем необходимых дополнительных средств ограниченны: «Не существует данных, на основании которых каждый регион сможет точно прогнозировать свою потребность в добавленных препаратах. А если так, то обосновать дополнительные расходы для Минфина может быть непросто».

В перспективе, по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, правительство может утвердить ЖНВЛП в качестве основы для списков льготных лекарств. Впрочем, по его словам, проблемы с препаратами, которые входят в списки, есть и сейчас. «С одной стороны, практика показывает, что ФЗ-44 (закон о госзакупках) не позволяет обеспечивать пациентов препаратами в нужный срок, с другой — даже при наличии средств на дорогостоящие лекарства медучреждения могут сталкиваться с ограничениями на их закупку из-за размеров установленных на лечение тарифов»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова