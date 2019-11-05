«Соответствующим образом устанавливается бордюрный камень»

Во вторник Общественная палата Москвы впервые провела публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020–2022 годы. Участие в них приняли не только желающие москвичи, члены ОП и депутаты Мосгордумы, но и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал учесть пожелания москвичей при работе над поправками ко второму чтению.

В первой части публичных слушаний проект столичного бюджета представила в Общественной палате города руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. Напомним, первое чтение документа в Мосгордуме состоялось 30 октября. В окончательном чтении бюджет будет принят до 1 декабря.

Хотя обсуждать предлагалось проект бюджета на ближайшую трехлетку, участники слушаний не упустили возможность задать депутатам и чиновникам мэрии наболевшие вопросы и возразить, например, против строительства юго-восточной хорды и Коммунарской линии метро.

Жителей Москвы беспокоили также вопросы перенаселения из-за миграции и плотной застройки, в том числе по программе реновации, ограничения высотности новых зданий, строительства трамвайных путей, расширения улиц, вырубки скверов, обеспечения очередников и расселения коммуналок. Модератор, руководитель ОП Москвы Константин Ремчуков поднял и вопрос о постоянной замене бордюров, а также о росте расходов на благоустройство дорог.

Слева направо: заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев ответил, что всего площадь улично-дорожной сети в Москве составляет 103 млн кв. м, и в следующем году планируется ремонт лишь 15,4 млн кв. м. «По поводу бордюров и количества их замены. У нас нет такой строчки в бюджете — какое-то количество погонных метров замены бордюров,— отметил чиновник.— Проект каждой улицы, будь то комплексное благоустройство, будь то капитальный ремонт улично-дорожной сети, разрабатывается, проходит экспертизу, и соответствующим образом устанавливается этот бордюрный камень».

Господин Соловьев напомнил, что 10–20 лет назад в Москве проводился преимущественно «ямочный» ремонт, а теперь дорожное покрытие ремонтируется «большими картами», из-за чего у жителей «складывается впечатление, что меняют асфальт там, где он абсолютно нормальный».

Участница слушаний поинтересовалась, почему в проекте бюджета на 2020–2022 годы расходы на зарплаты чиновников вырастут на 43%, а минимальные пенсии при этом — на 3,7%. Елена Зяббарова пояснила, что это техническое перераспределение гарантированной и стимулирующей частей оклада, рост на 43% касается гарантированной части, при этом эквивалентно сократятся различные надбавки. С ее слов выходило, что зарплаты чиновников вырастут, как и пенсии — «на 3,7%, по уровню инфляции».

Депутат МГД от фракции «Яблоко» Дарья Беседина спросила, каким образом планируется бороться с пробками в столице, а руководителя фракции СР Михаила Тимонова беспокоила проблема недостаточного обсуждения госпрограмм с жителями Москвы, в частности программы здравоохранения.

Среди участников публичных слушаний присутствовала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую зал встретил аплодисментами. Ее вопрос касался сокращения бюджетных расходов на здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование, экологию, поддержку материнства и детства. Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова ответила, что доля социальных расходов в проекте бюджета в 2020 году вырастет до 53%: «Программа развития здравоохранения — 400 млрд руб., развитие образования — 415 млрд руб., программа социальной поддержки жителей Москвы — 537 млрд руб., культура — 83 млрд руб., спорт Москвы — 54 млрд руб.».

Спикер столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что по итогам публичных слушаний предложения и замечания, поступившие от жителей, будут оформлены в протоколе, который направят в мэрию и столичный парламент. «Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета»,— отметил господин Шапошников.

Елена Рожкова