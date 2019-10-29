Противники реновации прошлись по высоткам

В шести столичных районах местные управы провели вечером 29 октября слушания по новым проектам планировок территорий кварталов, попавших в программу реновации. Рекорд высотности ставит Покровское-Стрешнево, где предложено выстроить дом высотой 255 м. Жители района заключили, что стройка приведет к транспортному коллапсу на Волоколамском шоссе. Всего в микрорайонах предложено построить 3 млн кв. м домов вместо 758 тыс. кв. м сносимых зданий. При сохранении таких пропорций по программе реновации может быть выстроено 56 млн кв. м жилья, что увеличит его объем в Москве на четверть.

Проекты планировок территорий кварталов в Западном Дегунино (.pdf), Измайлово (.pdf), Фили-Давыдково (.pdf), Покровском-Стрешнево (.pdf), Бескудниковском районе (.pdf) и Крюково (.pdf) в Зеленограде были обнародованы властями 11 октября. Речь об участках площадью 13,8–108,4 га, заново спроектированных с учетом предстоящего сноса расположенных на них домов по программе реновации. Всего по шести проектам предлагается построить 3,06 млн кв. м многоквартирных домов (вместо 758 тыс. кв. м. сносимого жилья). Самая масштабная стройка намечена в Бескудниковском районе, где вместо 212 тыс. кв. м зданий планируется построить почти вчетверо больше — более 800 тыс. кв. м жилья. Рекорд высотности в проектируемых по программе реновации домах ранее принадлежал 40-этажному зданию в Бутырском районе. Однако в Покровском-Стрешнево спроектировали во Врачебном проезде 72-этажный небоскреб высотой до 255 м — выше некоторых башен «Москва-Сити». Всего по проекту предложено снести 52,8 тыс. кв. м и выстроить 160 тыс. кв. м жилья, причем большая часть последнего (113 тыс. кв. м) придется на небоскреб.

Глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Максим Гурвич ранее объяснял «Ъ-FM», что «набраться смелости» и предложить выстроить здесь 72-этажный дом проектировщикам дали возможность «небольшой размер участка», железнодорожная ветка по соседству и «прекрасные виды». Впрочем, участники слушаний в Покровском-Стрешнево задумку не оценили.

Уже на представлении господина Гурвича и его коллеги Виктора Борисова из Института Генплана предложение похлопать докладчикам встретили криками «Позор!».

«Я за реновацию, но против проекта,— заявила одна из местных пенсионерок.— Жителям выделили самый плохой участок рядом с железной дорогой, дома стоят вплотную, не видно солнца, а небоскреб увеличит еще и количество автомобилей — до 3 тыс. Это же целый автопарк». Отметим, что по проекту в микрорайоне предполагается оборудование 732 машино-мест. Другая участница слушаний прокричала, что небоскреб «будет коммерческим». «Дом нужен застройщику, только чтобы продать наши виды и навариться. Хватить торговать городом!» — добавила она, сорвав аплодисменты. Собравшихся попытались успокоить фильмом о проекте как части программы, «призванной сделать Москву еще более удобной для жизни и работы».

Господин Гурвич пояснил, что высотку спроектировали так, чтобы та не загораживала виды на прибрежный парк: башню пытались «распилить на две», но это, по словам проектировщика, только ухудшило ситуацию в проекте, в том числе с видами. Депутата Мосгордумы Александра Соловьева заинтересовало, как проектировщики при строительстве небоскреба, бизнес-центра и единственном выезде из микрорайона на Волоколамское шоссе собираются «не допустить транспортного коллапса». На это Максим Гурвич повторил, что «пытался же разрезать башню надвое», и призвал зал вносить свои предложения. «Убери ее (высотку.— “Ъ”)!» — раздался дикий рев в ответ.

Комментировали проектировщики и другие претензии жителей. Так, невозможность стройки высотки на берегу Москвы-реки по гидротехническим соображениям они парировали «первичными исследованиями грунта», который «ничего особенного не представляет». А на вопрос о транспортном коллапсе в связи с возможным шестикратным увеличением числа местных жителей был получен ответ, что количество обитателей микрорайона вырастет лишь на треть, а «загрузка транспорта увеличится незначительно»: «Хуже, чем сейчас, не станет, станет только лучше». Особое оживление вызвала реплика из президиума о строительстве башни с целью «окупить проект реновации».

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию. Утверждена 351 стартовая площадка, на которой запланировано построить 5,1 млн кв. м недвижимости.

Столичный мэр Сергей Собянин изначально обещал в рамках программы реновации дома в 12–14 этажей, но его заместитель Марат Хуснуллин в октябре 2019 года заявил, что «планировать не означает только это и строить». Возведение высоток господин Хуснуллин объяснил желанием как можно быстрее переселить обитателей пятиэтажек в новое жилье. Примечательно также, что в 2012 году городские власти приняли высотный регламент, ограничивающий стройки внутри МКАД высотой 75 м. Но в 2017 году его фактически заменили столичные правила землепользования и застройки, где предельный размер зданий прописан для каждой территории, а дома выше нужно согласовывать отдельно.

В апреле-мае 2019 года на слушания уже выносились проекты планировок полутора десятков микрорайонов в разных частях города, которые прошли с аншлагами и весьма нервно из-за трений противников и сторонников программы реновации. Из всех представленных тогда проектов следовало, что в городе хотят возвести 6,4 млн кв. м жилья вместо 1,98 млн кв. м сносимых зданий. С учетом нынешних предложений эти цифры выросли до 9,4 млн кв. м строящегося и 2,7 млн кв. м демонтируемого жилья. Если эти пропорции сохранятся и далее, выполнение программы реновации потребует от властей строительства 56,7 млн кв. м многоквартирных домов. С учетом данных Росстата о жилом фонде в столице (243,6 млн кв. м в 2018 году) программа для переселенцев может увеличить его общий объем на четверть.

Отметим, что в проектах планировок упоминаются новые школы, детсады, поликлиники, спорткомплексы, новые энергомощности и коммуникации. Дома спроектированы с закрытыми от машин дворами и подземными паркингами, цену последних в мэрии обещают назвать после сдачи первых таких зданий (пока переселенцы переезжают в жилье по другим проектам, доделанное под требования программы реновации). По словам чиновников, из 89 проектов планировок микрорайонов утверждено 17 площадок, еще 42 документа (включая нынешние) представят на слушаниях до конца года.

Александр Воронов, Елизавета Михальченко