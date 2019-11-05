В Ульяновской области хотят открыть охоту на кошек и собак

Минприроды Ульяновской области подготовило законопроект, который разрешает охоту на кошек, собак, ворон и бакланов. В министерстве отмечают, что это необходимо в целях регулирования численности видов животных и птиц, которые «имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека». Экологическая общественность законопроектом недовольна. Жители региона собирают подписи под петицией в адрес Минприроды РФ с требованием не допустить принятия закона. Эксперты называют законопроект «варварским» и отмечают, что он противоречит федеральному законодательству, потому его принятие недопустимо.

На сайте министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области опубликован законопроект «О регулировании на территории Ульяновской области некоторых вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства». Документом расширяется перечень охотничьих ресурсов региона. Помимо указанных в федеральном законе «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» (№209-ФЗ от 24.07.2009) предлагается отнести к охотничьим ресурсам «млекопитающих — бродячих беспородных собак и кошек», а также «птиц — серую ворону, бакланов». В пояснительной записке отмечается, что «данные виды млекопитающих и птиц имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред водным биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний». Разрешение на регулирование численности этих видов будет выдаваться специальной комиссией «только в местах с высокой концентрацией».

Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров в соцсетях пояснил, что законопроект подготовлен после обращения областного общества охотников и рыболовов. Они сообщали, что из-за увеличения численности бакланов «исчезает колония серых цапель и гибнут краснокнижные растения», а «собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай». Министр обратил внимание, что законопроект касается регулирования численности этих животных на территории охотугодий, а не населенных пунктов.

По его словам, «подобные законы уже действуют в других регионах»: серая ворона включена в перечень охотничьих видов в десяти регионах, в том числе в Татарстане и Московской области, в четырех регионах России к охотничьим ресурсам отнесены бакланы, численность бродячих собак и кошек регулируется в Самарской области и Пензенской области (в аналогичном законе Самарской области и вправду к охотничьим ресурсам отнесены «дикие собаки», в законодательстве Пензенской области в охотничьих ресурсах найдены только «енотовидные собаки».— “Ъ”).

Между тем жители региона уже начали собирать подписи под петицией к Минприроды РФ с требованием «остановить убийство кошек, собак и ворон» (на момент подготовки текста свои подписи поставили более 1,7 тыс. человек). На информацию о законопроекте отреагировал уже и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, который в Instagram назвал законопроект «противоречащей сразу нескольким законам глупостью»:

«Ульяновская область вышла из состава РФ? Там не действуют федеральные законы? Отстрел безнадзорных животных противоречит ст. 17 федерального закона "Об ответственном обращении с животными"».

Депутат пообещал, что сделает все, чтобы заблокировать законопроект, и направит свой запрос губернатору региона Сергею Морозову.

Руководитель региональной общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» Наталия Лазарева назвала законопроект «средневековым варварством». Она отметила, что «власти сами довели до ситуации с ростом численности бродячих животных». «Еще в 2013 году по распоряжению губернатора должны были начать регулировать численность собак методом отлова и стерилизации. И до сих пор нигде в регионе это не делается. Я уже два года обращаюсь к региональному заксобранию с просьбой найти средства на стерилизацию, но все напрасно»,— сказала экологическая активистка.

«Я объездил все леса региона, и ни разу не встречал в лесах ни кошек, ни стай собак. Наоборот, кошек становится все меньше, а они, даже одичавшие, нужны для равновесия, поскольку регулируют численность грызунов. А одичавшие собаки в лес не идут, потому что их кормовая база — свалки вокруг сел, они боятся реальных хищников, тех же волков. Я считаю, что законопроект пролоббирован охотниками, которые хотят узаконить стрельбу ради развлечения»,— считает эколог, руководитель отдела контроля и мониторинга Агентства развития сельских территорий Ульяновской области Александр Брагин.

Президент Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук, (в прошлом — главный эколог Ульяновска) Андрей Салтыков уверен, что «принимать такой закон не следует». «Это абсурдно — включать в него виды, которые исконно не являются охотничьими, и это не в традиции россиян. Нельзя отдавать регулирование численности видов на откуп охотникам, которым это нужно только чтобы позабавиться, пострелять — это негуманно и вообще безнравственно. Есть другие методы регулирования численности, да, они требуют глубокого анализа ситуации и дополнительных средств, но иначе нельзя»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск