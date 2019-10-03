Мохнатая лапа КоАПа

Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. Например, по мнению кинологов, за нарушение требований к выгулу домашних питомцев их владельцам должен грозить штраф до 200 руб., а за кино или фотографии, «пропагандирующие жестокое обращение с животными»,— 50 тыс. руб. При этом за натравливание животных на людей кинологи предлагают ввести арест на срок от 10 до 15 суток. В Минприроды предложения поддержали.

В Российской кинологической федерации предложили в рамках подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позаботиться о животных. Кинологи предлагают ввести административную ответственность за правонарушения, установленные законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в декабре 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовал разработки и принятия правительственных актов (более десяти), однако до настоящего момента лишь несколько из них вступили в силу.

В частности, в РКФ предлагают штрафовать владельцев животных, которые отказались их содержать до отправления в приют, на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб. В этом же случае штраф для юрлиц может составить до 300 тыс. руб. При этом за нарушение требований по отлову и содержанию безнадзорных животных (см. “Ъ” от 16 сентября) для должностных лиц максимальный штраф предлагается установить в размере 5 тыс. руб., а для юридических — 10 тыс. руб. Также в организации предлагают штрафовать за кино-, фото- и видеоматериалы, а также за печатную продукцию, «пропагандирующие жестокое обращение с животными», на 50 тыс. руб. с «конфискацией предмета административного правонарушения».

Кроме того, введение штрафов в РКФ считают обязательным и за нарушение требований к выгулу домашних животных. Согласно принятому закону, владелец должен обеспечивать «уборку мест общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности» питомцев и выгуливать их в специально разрешенных местах. В противном случае, считают в РКФ, граждан надо штрафовать на сумму от 100 руб. до 200 руб., а юрлиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. А за выгул собак, которые относятся к одной из 12 потенциально опасных пород (см. “Ъ” от 30 мая), их владельцев могут оштрафовать на 2 тыс. руб.

При этом кинологи предлагают наказывать за натравливание животных на людей арестом на срок от 10 до 15 суток.

Также РКФ предлагает штрафовать на разные суммы за лечение животного без обезболивающего, организацию и проведение боев, продажу животных вне отведенных для этого мест, а также за кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения.

«Штрафы — это негативные стимулы для повышения правосознания граждан, к соблюдению закона ''Об ответственном обращении с животными'' приходится принуждать»,— считает директор РКФ по управлению и корпоративно-правовым отношениям Александр Синяк.

Одна из сложностей, с которой придется столкнуться при реализации предложения, по мнению господина Синяка,— необходимость введения масштабной идентификации животных. «Например, нужно определить хозяев брошенного животного. Для этого каждому животному нужно сначала вживить чип с кодом, внести его в базу, а к нему ''прикрепить'' владельца. Наш опыт показывает, что это самая надежная система идентификации животных. Дополнительная сложность заключается в том, что системой для чтения чипов нужно оснащать тех, на кого ляжет задача по осуществлению административного контроля. Мы предвидим, что непросто будет объяснить гражданам, что система идентификации — это не карательный инструмент и делается в интересах общества». Другой проблемой при реализации предложения, предположил господин Синяк, будет выбор инстанции, которая займется осуществлением административного контроля за обращением с животными: «Думаю, что этим, скорее всего, будут заниматься правоохранительные органы».

Минприроды не только поддерживает, но является активным инициатором скорейшего введения всех нормативных подзаконных актов, которые позволят защитить животных, заявили “Ъ” в ведомстве.

Рассматривается возможность закрепления части контрольных функций за Росприроднадзором, добавили в Минприроды.

В Росприроднадзоре “Ъ” сообщили, что проект поправок к КоАП об ответственности за правонарушения, закрепленные в тексте закона «Об ответственном обращении с животными», в ведомство не поступал. «На рабочей группе по новому КоАП пока обсуждаются только концептуальные подходы и названия глав,— сообщили в Росприроднадзоре.— Минюст собирает предложения, в том числе в части законодательства по животным».

Анна Васильева, Елизавета Михальченко