Мохнатая лапа КоАПа

Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. Например, по мнению кинологов, за нарушение требований к выгулу домашних питомцев их владельцам должен грозить штраф до 200 руб., а за кино или фотографии, «пропагандирующие жестокое обращение с животными»,— 50 тыс. руб. При этом за натравливание животных на людей кинологи предлагают ввести арест на срок от 10 до 15 суток. В Минприроды предложения поддержали.
В Российской кинологической федерации предложили в рамках подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позаботиться о животных. Кинологи предлагают ввести административную ответственность за правонарушения, установленные законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в декабре 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовал разработки и принятия правительственных актов (более десяти), однако до настоящего момента лишь несколько из них вступили в силу.
В частности, в РКФ предлагают штрафовать владельцев животных, которые отказались их содержать до отправления в приют, на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб. В этом же случае штраф для юрлиц может составить до 300 тыс. руб. При этом за нарушение требований по отлову и содержанию безнадзорных животных (см. “Ъ” от 16 сентября) для должностных лиц максимальный штраф предлагается установить в размере 5 тыс. руб., а для юридических — 10 тыс. руб. Также в организации предлагают штрафовать за кино-, фото- и видеоматериалы, а также за печатную продукцию, «пропагандирующие жестокое обращение с животными», на 50 тыс. руб. с «конфискацией предмета административного правонарушения».
Кроме того, введение штрафов в РКФ считают обязательным и за нарушение требований к выгулу домашних животных. Согласно принятому закону, владелец должен обеспечивать «уборку мест общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности» питомцев и выгуливать их в специально разрешенных местах. В противном случае, считают в РКФ, граждан надо штрафовать на сумму от 100 руб. до 200 руб., а юрлиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. А за выгул собак, которые относятся к одной из 12 потенциально опасных пород (см. “Ъ” от 30 мая), их владельцев могут оштрафовать на 2 тыс. руб.
При этом кинологи предлагают наказывать за натравливание животных на людей арестом на срок от 10 до 15 суток.
«Штрафы — это негативные стимулы для повышения правосознания граждан, к соблюдению закона ''Об ответственном обращении с животными'' приходится принуждать»,— считает директор РКФ по управлению и корпоративно-правовым отношениям Александр Синяк.
Одна из сложностей, с которой придется столкнуться при реализации предложения, по мнению господина Синяка,— необходимость введения масштабной идентификации животных. «Например, нужно определить хозяев брошенного животного. Для этого каждому животному нужно сначала вживить чип с кодом, внести его в базу, а к нему ''прикрепить'' владельца. Наш опыт показывает, что это самая надежная система идентификации животных. Дополнительная сложность заключается в том, что системой для чтения чипов нужно оснащать тех, на кого ляжет задача по осуществлению административного контроля. Мы предвидим, что непросто будет объяснить гражданам, что система идентификации — это не карательный инструмент и делается в интересах общества». Другой проблемой при реализации предложения, предположил господин Синяк, будет выбор инстанции, которая займется осуществлением административного контроля за обращением с животными: «Думаю, что этим, скорее всего, будут заниматься правоохранительные органы».
Рассматривается возможность закрепления части контрольных функций за Росприроднадзором, добавили в Минприроды.
В Росприроднадзоре “Ъ” сообщили, что проект поправок к КоАП об ответственности за правонарушения, закрепленные в тексте закона «Об ответственном обращении с животными», в ведомство не поступал. «На рабочей группе по новому КоАП пока обсуждаются только концептуальные подходы и названия глав,— сообщили в Росприроднадзоре.— Минюст собирает предложения, в том числе в части законодательства по животным».
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