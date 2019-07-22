Приюты на передержке

Запуск в России с 1 января 2020 года новой схемы обращения с бездомными животными в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными» находится под угрозой срыва, заявляют зоозащитники. Умерщвление животных запрещено, вместо этого предстоит проводить их отлов, стерилизацию и вакцинацию. Однако в Госдуме указывают, что правительство не приняло нормативные акты, регламентирующие эти процессы, а в работе не были учтены замечания представителей сообществ защиты животных. Законодательное собрание Хабаровского края уже обратилось с просьбой «перенести вступление в силу статьи об организации деятельности приютов для животных на более поздний срок», уточнив, что соответствующая статья расходов не была учтена при формировании бюджета, поэтому на приюты не хватит средств.

Зоозащитники и парламентарии возмущены, что правительство до сих пор не утвердило «Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными». Закон, напомним, был одобрен Госдумой в конце 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовали разработки и принятия правительственных нормативно-правовых актов (более десятка документов): парламент обязал кабинет министров принять их не позднее 27 июня 2019 года. Однако на сегодняшний день только три из них вступили в силу.

В частности, до сих пор не утверждены правила обращения с бездомными животными. Регулирование их численности отдано на усмотрение региональных властей. Ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. После принятия закона об «Ответственном обращении с животными» единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах. Схема ОСВВ успешно применялась в ряде регионов и ранее: так, в Санкт-Петербурге она действовала с 2005 года, а в Калининграде — с 2016-го. На «Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», подготовкой которых занимается Минприроды, и должны ориентироваться власти субъектов при приведении местных законодательств в соответствие федеральному.

Документ, в частности, должен установить требования к процессу отлова животных, их транспортировке в приют, порядку осмотра ветеринаром, а также к вакцинации, стерилизации, чипированию и учету. Важным пунктом являются требования к приютам, где животные должны находиться после отлова.

В марте 2019 года Минприроды представило на общественное обсуждение первый вариант методических указаний. Однако нормативный акт вызвал критику общественности. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал “Ъ”, что в Госдуме проводились мероприятия с экспертами, которые высказали ряд замечаний к проекту. Предложения были переданы в природоохранное ведомство. В частности, привел пример депутат, «разработан список препаратов, которые должны использоваться при отлове и выпуске животных, регламентирована видеосъемка этих процессов».

В Минприроды говорят, что ведомство получило 53 предложения по доработке документа и «учло их частично». Вторая редакция проекта (имеется у “Ъ”), как показало ознакомление, втрое меньше и представляет собой сжатую версию первой. В Госдуме это вновь вызвало негодование. Владимир Бурматов не увидел в итоговом варианте предложений, которые подготовил комитет: «Мы отдали готовые формулировки, им оставалось их просто утвердить». Депутата не устраивает «расплывчатость формулировок». «Подзаконный акт должен быть предельно точным: все ли животные без владельцев отлавливаются, как выстраивается система оповещения граждан об отлове животных, где должна размещаться информация,— говорит он.— Ничего из этого не прописано конкретно, хотя мы предоставляли данные».

«Неточные формулировки могут только ухудшить положение животных»,— подтвердила опасения господина Бурматова президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. Куратор фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова из Ноябрьска говорит, что создавать приюты без утвержденных правовых актов не имеет смысла: требования неизвестны, придется действовать на свой страх и риск. «Без этого приют усугубит проблему безнадзорных животных»,— полагает она. «С нового года нужно жить по новому закону, а нормативов нет,— беспокоится создатель "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.— Кажется, что это какой-то саботаж». По его словам, «есть еще немного времени, но с каждым месяцем все тревожнее и тревожнее».

Региональным властям в этот срок предстоит подготовить необходимую инфраструктуру, создать приюты и наладить систему отлова. В субъектах не могут приступить к этому без методических указаний правительства РФ. Поэтому законодательное собрание Хабаровского края уже обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «перенести вступление в силу статьи об организации деятельности приютов для животных на более поздний срок». Председатель хабаровского парламента Сергей Луговский отметил, что строительство приютов не учитывалось при формировании бюджета, поэтому на это не хватит средств.

Полина Ячменникова