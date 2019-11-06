Контрциклическое наступление

В сентябрьской аналитической записке «Картина кредитования» Минэкономики перечислило основных виновников того, что его прогнозы ускорения экономики могут не оправдаться. Медленное снижение ЦБ ставки будет тормозить спрос в 2020 году, а действие бюджетного правила ограничит перспективы перераспределения госкредита через региональные бюджеты и возможность инвестиционного ускорения роста в среднесрочной перспективе. В этой конструкции проблема «пузыря» на рынке розничного кредитования, на которой еще недавно настаивали в министерстве, ушла на второй план.

Сентябрьская «Картина кредитования» Минэкономики фиксирует затухание интереса частных экономических агентов к кредитам. «Прирост кредитного портфеля частному и госсектору за скользящие 12 месяцев составил в сентябре 3,5% ВВП (3,4% ВВП в августе и 3,3% ВВП в июле). При этом рост банковского кредита частному сектору замедлился до 3,7% ВВП»,— считают в Минэкономики. Это произошло благодаря продолжающемуся значительному снижению темпов роста кредитования компаний и слабому замедлению ипотечного и розничного кредитования с учетом валютной переоценки.

При этом, по мнению аналитиков министерства, именно низкое совокупное предложение кредитов «предопределяет дезинфляционный тренд в экономике». Эта логика выглядит странной, учитывая, что доходы граждан падали пять лет, а на фоне первых признаков их роста домохозяйства стали сберегать (см. “Ъ” от 31 октября), при этом внешний спрос снижается благодаря ухудшению конъюнктуры, а представители промышленных предприятий, по данным опросов ИЭП им. Егора Гайдара, во втором квартале чаще говорили о снижении планов заимствований — это снизило баланс ответов до исторического минимума.

«Такого низкого кредитного оптимизма не регистрировалось даже в официально кризисном 2015 году»,— отмечали в ИЭП, притом что доступность кредитов оставалась «нормальной» для последних трех лет, а способность их обслуживать находилась на максимуме за все десять лет ее наблюдения.

Впрочем, в Минэкономики нежелание компаний брать кредиты объясняют не продолжительной стагнацией и высокой неопределенностью, а тем, что ЦБ медленно снижает ключевую ставку. Это «отъест» от совокупного спроса более 1 млрд. руб., а от ВВП — 0,4–0,5 п. п. уже в 2019 году, подсчитали в ведомстве, а также сократит прибыль и увеличит уровень долговой нагрузки компаний (напомним, прибыль в экономике второй год растет двузначными — 18% годовых — темпами, см. “Ъ” от 26 сентября). «Сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам несет риски более низкого уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году относительно базовой версии прогноза»,— предупреждают в министерстве.

Но и за пределами 2020 года для прогнозируемых Минэкономики ускоренных темпов инвестиционного роста ВВП есть угрозы. По итогам сентября, по расчетам аналитиков ведомства, расширенный бюджетный сектор вышел на долгосрочные уровни использования кредита, соответствующие бюджетному правилу. На фоне того, как ни компании, ни граждане не готовы увеличивать рост в кредит, Минэкономики обеспокоено тем, что потенциал использования кредита со стороны государства в среднесрочной перспективе также ограничен — бюджетным правилом. Фактически оно мешает реализовать предложенные ведомством инструменты ускорения роста. «Изменение ситуации возможно только на региональном уровне, что может произойти только при значительном пересмотре подходов к межбюджетным отношениям, в частности при расширении дефицита консолидированного бюджета за счет в том числе полноценного внедрения инвестиционного налогового вычета и долгового финансирования инфраструктурного развития»,— заключают там.

Алексей Шаповалов