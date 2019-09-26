НДС и НДПИ дадут бюджету-2020 две трети доходов

Двумя главными источниками доходов для федерального бюджета остаются НДС и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, из суммы всех поступлений следующего года в размере 20,363 трлн руб. на эти два налога придется 13,538 трлн руб.— это ровно две трети доходной части госказны.

НДС в 2020-м планируется собрать в объеме 7,502 трлн руб. Из этой суммы 4,518 трлн составит так называемый внутренний НДС (с товаров, работ и услуг, реализуемых на территории России) и 2,984 трлн руб.— ввозной НДС (с импорта). По сравнению с 2019 годом вклад НДС в бюджет несколько подрастет — с 6,5% до 6,6% ВВП. Произойдет это за счет внутренних сборов налога. Как указано в пояснительной записке к проекту бюджета — из-за расширения и изменения структуры налоговой базы, а также за счет повышения качества администрирования. Вместе с эффектом от увеличения номинального ВВП эти факторы в 2020 году добавят бюджету 418 млрд руб. Эта прибавка компенсирует потери от роста суммы налоговых вычетов по ввозимым товарам (минус 155 млрд руб.). Интересно, что 101 млрд руб. в общую копилку добавит влияющий на сборы первого квартала 2020 года длящийся эффект от прошлогоднего повышения ставки НДС с 18% до 20%.

Сборы второго по объему налога — НДПИ в 2020 году составят 6,036 трлн руб. Почти вся эта сумма приходится на налог с добычи углеводородов — 5,979 трлн руб. Из нее непосредственно «нефтяной» НДПИ — это 5,188 трлн руб. (остальное — газ и газовый конденсат). В отличие от НДС, доля сборов от нефтегазового НДПИ (при их небольшом номинальном увеличении) в отношении к ВВП несколько снизится — с 5,5% до 5,3%. Потери от снижения ожидаемой цены на нефть (с принятых для 2019 года $63,4 до $57 за баррель для 2020-го) сократят сборы НДПИ сразу на 677 млрд руб. Но эта сумма будет почти полностью компенсирована поступлениями от завершения налогового маневра (повышение ставок НДПИ в обмен на снижение экспортных пошлин на нефть) — это плюс 548 млрд (еще 119 млрд добавит дополнительное повышение ставки НДПИ по принятой в этом году «формуле демпфера»). Понятно, что такую компенсацию можно назвать несколько условной, поскольку при сокращении ставок вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты снижаются и поступления от них (в 2020 году — на 307 млрд руб.).

Вадим Вислогузов