Граждане переложили наличные в банки

Опубликованные вчера подробные данные Росстата о тратах российских домохозяйств в третьем квартале 2019 года прежде всего фиксируют заметное снижение доли трат на текущее потребление товаров и услуг — до 83,7% денежных доходов. Это на 2 процентных пункта (п. п.) меньше, чем год назад, что может служить косвенным подтверждением роста реальных доходов, который в третьем квартале статистики обнаружили впервые за последние пять лет (см. “Ъ” от 17 октября). По оценке ЦМАКП, с учетом сезонности и в сравнении с располагаемыми доходами (доходы за вычетом налогов и обязательных платежей) норма потребления граждан (в методологии центра включает траты на общественное питание в РФ) в третьем квартале также снизилась за год на 2 п. п.— до 85%. Впрочем, по итогам января—сентября показатель Росстата все еще остается фактически на прошлогоднем уровне — 83,6% (см. график).

В третьем квартале можно обнаружить снижение и доли расходов на обязательные платежи — до 14,6% (на 0,7 п. п.) — из-за уменьшения платежей по кредитам в силу снижения ставок. Но более заметные изменения можно зафиксировать в сберегательном поведении граждан. Если в третьем квартале 2018 года сбережения (включая изменение вкладов и счетов ИП, приобретение ценных бумаг и недвижимости, покупку скота и птицы, наличные деньги на руках, за вычетом изменения задолженности по кредитам и продажи финансовых активов и с учетом операций с остальным миром) снизились на 1% объема доходов, то в третьем квартале 2019 года — выросли на 1,7%. И если год назад наличные сбережения росли, а во вкладах и ценных бумагах — снижались на фоне опасений ужесточения западных санкций, то в 2019 году росли и организованные, и неорганизованные сбережения. Впрочем, если рассматривать картину сберегательного поведения граждан за январь—сентябрь 2019 года, то можно обнаружить, что сбережения «под подушкой» выросли всего на 0,4% (год назад — на 2,4%), тогда как организованные — на 3,2% (год назад — на 1,2%) главным образом во втором квартале года за счет валютной составляющей.

На этом фоне потребление продолжает фактически стагнировать. Даже траты на покупки в иностранных магазинах, оплаченные при помощи банковских карт в январе—сентябре, снизились на 0,2 п. п. (до 3,1%) при укреплении реального эффективного курса рубля к иностранным валютам на 1,3%.

Алексей Шаповалов