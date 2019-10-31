Долги наши легкие

Банк России представил исследование о ситуации на рынке потребительского кредитования. Согласно ему, уровень долговой нагрузки достиг своего максимума, в том числе из-за того, что в первой половине этого года банки смягчили стандарты выдачи кредитов. В результате выросла доля заемщиков с отношением выплат по кредитам к доходам выше 80%. Тем не менее уровень просрочки находится на минимальных значениях и продолжает падать.

В четверг, 31 октября, на конференции «Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова представила исследование «Ситуация на рынке потребительского кредитования и меры Банка России». По ее словам, уровень долговой нагрузки населения по состоянию на 1 октября 2019 года достиг 10,6%, что является самым высоким показателем с лета 2012 года. При этом, согласно презентации, эти проценты складываются из 1,7% долговой нагрузки на ипотечных заемщиков и 8,9%, приходящихся на получателей необеспеченных кредитов. «Если говорить про необеспеченные кредиты, то максимально было 9,3%»,— отметила Елизавета Данилова.

Вместе с тем из презентации следует, что с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года заметно вырос процент выдачи кредитов категориям населения с самой высокой долговой нагрузкой. Если в третьем квартале 2018 года на клиентов с отношением выплат по кредитам к доходам на уровне более 80% приходилось около 3% займов, то во втором квартале 2019 года их доля превысила 10%. Особенно заметный рост был именно в первом полугодии 2019 года. В презентации отмечается, что с начала этого года банки стали смягчать стандарты кредитования.

Если брать в целом сегмент клиентов с отношением выплат к доходам выше 60%, то начиная со второго квартала 2017 года до второго квартала 2019 года процент выдачи кредитов наличными вырос с 18% до 28,6%.

И этому есть логичное объяснение: с 1 октября ЦБ ввел новый параметр, усложняющий выдачу необеспеченных займов, показатель долговой нагрузки (ПДН). Банки, выдающие кредит клиенту с высоким ПДН, должны создавать резервы с повышающим коэффициентом. Соответственно, до момента, когда этот показатель начал влиять на стоимость кредита, банки постарались собрать самых высоко-маржинальных клиентов. По словам Елизаветы Даниловой, Банк России не зафиксировал всплеска выдачи кредитов до 1 октября. Возможно, это произошло потому, что за тот же период — с середины 2018 года по середину 2019 года — упал процент выдачи кредитов клиентам с долговой нагрузкой до 40%.

Тем не менее эта статистика никак не сказалась в худшую сторону на качестве выдаваемых банками необеспеченных кредитов. Согласно данным Банка России, доля ссуд с платежами, просроченными свыше 90 дней, по состоянию на 1 октября 2019 года составила 8,1%. И этот показатель планомерно снижается с 1 января 2016 года, когда он превышал 15%.

Вместе с тем нельзя не отметить, что доля заемщиков, имеющих только один кредит, постепенно снижается. Она все еще выше 50%, но если на 1 января 2015 года единственный необеспеченный кредит был у 65,6% заемщиков, то на 1 сентября 2019 года их уже 57,9%. Как говорится в презентации ЦБ, «растет использование одними и теми же заемщиками сразу нескольких видов продуктов».

Максим Буйлов