Лев Пономарев создаст новую организацию на базе движения «За права человека»

На базе общероссийского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева будет создана новая организация, сообщается на сайте движения. Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России ликвидировал «За права человека» по иску Минюста.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Туда войдет часть ООД "За права человека". Это новое объединение с новым руководством»,— сказал господин Пономарев.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входили региональные и местные правозащитные организации, которые защищали права заключенных, права граждан на свободные выборы, противодействуют репрессивной наркополитике и политическим репрессиям. В феврале 2019 года организацию включили в список иностранных агентов.

В октябре Минюст направил в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ. Поводом стали неоднократные нарушения закона об «иностранных агентах» и несоответствие устава движения Гражданскому кодексу. Тогда господин Пономарев заявил “Ъ”, что движение выживет даже при удовлетворении иска о ликвидации. После того, как Верховный суд ликвидировал движение 1 октября, господин Пономарев заявил, что намерен продолжать работу без юрлица.

Подробности — в материале “Ъ” «Суд не вступился "За права человека"».