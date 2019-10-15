Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ. Поводом стали неоднократные нарушения закона об «иностранных агентах» и несоответствие устава движения Гражданскому кодексу.

«Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека. При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России»,— говорится в заявлении движения. Господин Пономарев сообщил ТАСС, что организация намерена обжаловать ряд претензий Минюста и проверку, которая стала основанием иска, а также будет бороться за его отклонение.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов еще не успел ознакомиться с требованием Минюста, но надеется, что организация сможет продолжить работу. «Были прецеденты, когда Верховный суд отклонял иски Минюста в отношении экологических и правозащитных организаций после того, как они вносили необходимые изменения в устав. СПЧ готов оказать содействие движению в этом вопросе, но сначала нам необходимо изучить претензии Мюнюста»,— сказал господин Федотов “Ъ”.

Напомним, суд уже трижды за последние два месяца штрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева за нарушение закона об «иностранных агентах». До этого, в июне, господин Пономарев был оштрафован на 300 тыс. руб. за «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». На 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение «За права человека».

В состав созданного в 1997 году общероссийского общественного движения «За права человека» входят региональные и местные правозащитные организации. Движение занимается защитой прав заключенных, свободного предпринимательства, прав граждан на свободные и справедливые выборы и независимых СМИ; противодействием репрессивной наркополитике и политическим репрессиям, а также другой правозащитной деятельностью. В феврале 2019 года организацию включили в список «иностранных агентов».

Подробности — в материале “Ъ” «Лев Пономарев в третий раз собрал граждан у здания ФСБ».