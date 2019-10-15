Пономарев: «За права человека» продолжит существовать даже при ликвидации судом

Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека», которое считается «иностранным агентом», Лев Пономарев заявил “Ъ”, что оно выживет даже при удовлетворении Верховным судом иска Минюста о ликвидации.

«Бесспорно, если мы проиграем все суды и движение будет ликвидировано, мы в каком-то виде себя сохраним. В каком — я еще не знаю, надо понаблюдать за развитием событий. Движению 22 года. Это одно из старейших и самое крупное правозащитное движение в стране»,— сказал господин Пономарев, отвечая на вопрос о вероятности регистрации новой организации.

Он отметил, что документы Минюста в организации получили только сегодня и еще не успели проанализировать. Лев Пономарев отметил, что одну из претензий — несоответствие устава закону — планировалось снять путем проведения съезда организации этой осенью, о чем министерство было предупреждено: «Но они нам просто ничего не ответили».

Господин Пономарев также добавил, что многократные штрафы движения связаны с тем, что власти «как бы изменили методы и по-другому начали охотиться за иностранными агентами». «Если раньше в соцсетях можно было не отмечать, что в том или ином посте речь идет об иностранном агенте, то сейчас от нас стали требовать. Посыпались штрафы за то, что третьи лица во "ВКонтакте" где-то не пишут, что мы иностранный агент. А штрафуют движение»,— сказал Лев Пономарев.

По его словам, даже когда «Новая газета» по ошибке не указала в своей публикации, что «За права человека» является «иностранным агентом», оштрафовали именно движение, а не издание: «Хотя представители газеты сами приходили в суд и говорили, что это их ошибка».

Ранее на сайте движения «За права человека» был размещен текст иска Минюста о ликвидации организации после неоднократных нарушений закона об «иностранных агентах». Еще одной причиной было указано несоответствие устава движения Гражданскому кодексу. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил “Ъ”, что еще не успел ознакомиться с требованием Минюста, но надеется, что организация сможет продолжить работу. Он отметил, что «были прецеденты, когда Верховный суд отклонял иски Минюста в отношении экологических и правозащитных организаций после того, как они вносили необходимые изменения в устав».

В состав созданного в 1997 году общероссийского общественного движения «За права человека» входят региональные и местные правозащитные организации. Движение занимается защитой прав заключенных, свободного предпринимательства, прав граждан на свободные и справедливые выборы и независимых СМИ, противодействием репрессивной наркополитике и политическим репрессиям, а также другой правозащитной деятельностью. В феврале 2019 года организацию включили в список «иностранных агентов».