Суд не вступился «За права человека»

В пятницу Верховный суд России (ВС) ликвидировал правозащитную организацию «За права человека» (ЗПЧ) по иску Министерства юстиции РФ. Требования были аргументированы «неоднократными нарушениями некоммерческой организацией закона об иностранных агентах» и «несоответствием устава движения Гражданскому кодексу». Руководитель ЗПЧ Лев Пономарев намерен продолжать работу без юрлица. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что готов обсуждать ситуацию с ликвидацией ЗПЧ.

Претензии к правозащитной организации «За права человека» Министерство юстиции РФ предъявило в январе 2019 года, потребовав устранить выявленные в ходе документальной проверки нарушения. Они касались «недостоверных сведений об адресе», «внутренних противоречий и несоответствий в уставе», решений внеочередного съезда «За права человека» от 31 марта 2018 года, работы региональных отделений организации и отсутствия «в предусмотренном законодательством объеме» отчета за первое полугодие 2019 года как признанной иностранным агентом организации. Несмотря на то что движение несколько раз присылало исправленные документы, Минюст сделал вывод о том, что «большая часть нарушений сохранилась», и обратился с иском в Верховный суд (“Ъ” подробно рассказывал об этом 15 октября).

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации, которые защищают права заключенных, права граждан на свободные выборы, противодействуют репрессивной наркополитике и политическим репрессиям. В феврале 2019 года организацию включили в список иностранных агентов. Ранее суд трижды штрафовал Льва Пономарева как руководителя движения «За права человека» за нарушение закона об иноагентах. Также в июне 2019 года господин Пономарев был оштрафован на 300 тыс. руб. за «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». За это же нарушение на 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение.

Лев Пономарев заявил “Ъ”, что ожидал такого решения ВС.

По мнению господина Пономарева, «силовики выполнили команду по уничтожению движения».

Он расценил эту работу как их «победу». «Поставлена точка на крупнейшем оппоненте силовиков — общероссийском движении "За права человека", которое занималось делами "Сети", "Нового величия", "Хизб ут-Тахрира", "Свидетелей Иеговы"»,— пояснил Лев Пономарев. Правозащитник полагает, что Минюст продемонстрировал себя как «репрессивный орган»: «Путем таких бюрократических придирок можно ликвидировать любую общественную организацию».

Господин Пономарев также заявил, что движение готово продолжать работу без юридического лица. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил “Ъ”, что с ним пока никто не связывался относительно закрытия ЗПЧ. «Но как только Лев Пономарев обратится, начнем с коллегами обсуждать»,— заявил господин Фадеев.

Председатель постоянной комиссии по развитию НКО в СПЧ Наталья Евдокимова назвала кампанию по дискредитации и ликвидации движения «За права человека» «сговором государственных госструктур».

«Это первая ликвидированная по решению суда правозащитная организация в России, урон правозащитному движению нанесен огромный, и, к сожалению, защитить такие организации не получается ни общественным, ни юридическим путем»,— пояснила “Ъ” госпожа Евдокимова.

Мария Литвинова, Валерия Мишина, Элина Кочерещенко