Суд не вступился «За права человека»

В пятницу Верховный суд России (ВС) ликвидировал правозащитную организацию «За права человека» (ЗПЧ) по иску Министерства юстиции РФ. Требования были аргументированы «неоднократными нарушениями некоммерческой организацией закона об иностранных агентах» и «несоответствием устава движения Гражданскому кодексу». Руководитель ЗПЧ Лев Пономарев намерен продолжать работу без юрлица. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что готов обсуждать ситуацию с ликвидацией ЗПЧ.
Претензии к правозащитной организации «За права человека» Министерство юстиции РФ предъявило в январе 2019 года, потребовав устранить выявленные в ходе документальной проверки нарушения. Они касались «недостоверных сведений об адресе», «внутренних противоречий и несоответствий в уставе», решений внеочередного съезда «За права человека» от 31 марта 2018 года, работы региональных отделений организации и отсутствия «в предусмотренном законодательством объеме» отчета за первое полугодие 2019 года как признанной иностранным агентом организации. Несмотря на то что движение несколько раз присылало исправленные документы, Минюст сделал вывод о том, что «большая часть нарушений сохранилась», и обратился с иском в Верховный суд (“Ъ” подробно рассказывал об этом 15 октября).
Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации, которые защищают права заключенных, права граждан на свободные выборы, противодействуют репрессивной наркополитике и политическим репрессиям. В феврале 2019 года организацию включили в список иностранных агентов. Ранее суд трижды штрафовал Льва Пономарева как руководителя движения «За права человека» за нарушение закона об иноагентах. Также в июне 2019 года господин Пономарев был оштрафован на 300 тыс. руб. за «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». За это же нарушение на 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение.
Лев Пономарев заявил “Ъ”, что ожидал такого решения ВС.
Он расценил эту работу как их «победу». «Поставлена точка на крупнейшем оппоненте силовиков — общероссийском движении "За права человека", которое занималось делами "Сети", "Нового величия", "Хизб ут-Тахрира", "Свидетелей Иеговы"»,— пояснил Лев Пономарев. Правозащитник полагает, что Минюст продемонстрировал себя как «репрессивный орган»: «Путем таких бюрократических придирок можно ликвидировать любую общественную организацию».
Господин Пономарев также заявил, что движение готово продолжать работу без юридического лица. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил “Ъ”, что с ним пока никто не связывался относительно закрытия ЗПЧ. «Но как только Лев Пономарев обратится, начнем с коллегами обсуждать»,— заявил господин Фадеев.
«Это первая ликвидированная по решению суда правозащитная организация в России, урон правозащитному движению нанесен огромный, и, к сожалению, защитить такие организации не получается ни общественным, ни юридическим путем»,— пояснила “Ъ” госпожа Евдокимова.
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