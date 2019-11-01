Суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева по требованию Минюста. Ранее об этом попросил Минюст из-за неоднократных нарушений закона об «иностранных агентах» и несоответствия устава движения Гражданскому кодексу. Движение намерено обжаловать это решение, сообщила адвокат Карина Москаленко. Организация также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Руководитель движения Лев Пономарев заявил, что организация намерена продолжить работу, несмотря на решение суда. «Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России»,— сказал он «Интерфаксу».

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил агентству, что готов заняться этой ситуацией. «Если Пономарев обратится, будем разбираться, естественно»,— сказал он.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации. Движение занимается защитой прав заключенных, свободного предпринимательства, прав граждан на свободные и справедливые выборы и независимых СМИ; противодействием репрессивной наркополитике и политическим репрессиям, а также другой правозащитной деятельностью. В феврале 2019 года организацию включили в список «иностранных агентов».

Напомним, суд уже трижды за последнее время штрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева за нарушение закона об «иностранных агентах». До этого, в июне, господин Пономарев был оштрафован на 300 тыс. руб. за «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». На 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение «За права человека».

О том, за какие нарушения Минюст требовал закрыть движение, — в материале “Ъ” «Неуставная правозащита».