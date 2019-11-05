Кремль обеспокоен срывом разведения войск в Донбассе

Власти России обеспокоены срывом разведения сил в Петровском Донецкой области и надеются на завершение процесса, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован»,— сказал господин Песков.

По словам пресс-секретаря президента, позиция России по возобновлению встреч в «нормандском формате» остается неизменной — саммит нужно «хорошо подготовить». Дмитрий Песков не стал говорить, возможно ли проведение встречи до конца года. По его мнению, пока остается много вопросов.

«Позиция России по "нормандскому формату" неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в "нормандском формате". Хотим как можно скорее провести саммит»,— сказал господин Песков.

В понедельник, 4 ноября, должен был начаться процесс разведения сил в Петровском. Он был сорван из-за нарушения режима тишины. Новая попытка будет предпринята 8 ноября.

Подробнее о срыве процесса разведения сил читайте в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».