США ввели санкции против сына аятоллы Ирана Али Хаменеи и членов генштаба

США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также главы генштаба ВС страны Махаммада Багери, сообщается на сайте Минфина США. Отмечается, что физические лица были назначены или действовали в интересах аятоллы Али Хаменеи.

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1 ноября США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Также в санкционный список попали четыре вида материалов, которые используются для ядерной и ракетной программ Тегерана. Напомним, на этой неделе в Тегеране ожидается переход к четвертому этапу сокращения ядерной сделки. За два месяца Иран нарастил производство урана в 10 раз. Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. В обмен ряд стран согласились снять санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив санкции против Ирана.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».