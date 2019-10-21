Иран готовится к четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке

Власти Ирана намерены приступить к реализации четвертого этапа по сокращению обязательств по ядерной сделке, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в эфире телеканала Press TV.

«Мы готовимся к четвертому шагу по сокращению обязательств по ядерной сделке»,— сказал господин Мусави (цитата по ТАСС). Он заявил, что Тегеран надеется на выполнение Европой своих обязательств, тогда Ирану не придется приступать к его реализации.

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В сентябре Тегеран приступил к реализации третьего этапа сокращения обязательств. Предусматривалось увеличение на 20% обогащения урана и возобновление деятельности реактора на тяжелой воде в Араке.

В 2015 году Иран и шесть стран подписали совместный всеобъемлющий план действий. Соглашение предусматривало снятие санкций со страны в обмен на отказ от ядерной программы. США вышли из сделки в 2018 году и снова ввели против Ирана санкции.

Подробнее о требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».