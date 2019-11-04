Иран с сентября увеличил производство урана в 10 раз

Иран за два месяца нарастил производство урана в 10 раз. Страна продолжает сокращать обязательства после выхода США из сделки по атому. На этой неделе ожидается переход к четвертому этапу сокращения ядерной сделки.

«Производство урана до третьего шага было примерно 450 г в день, сейчас превзошло 5 тыс. г в день», — сказал руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Иран довел количество центрифуг на ядерном объекте в Натанзе до 60.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. В обмен ряд стран согласились снять санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив санкции против Ирана. Через год Иран объявил о первом этапе сокращения обязательство по сделке.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».