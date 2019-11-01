США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Также в санкционный список попали четыре вида материалов, которые используются для ядерной и ракетной программ Тегерана, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

По мнению США, строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В 2017 году Белый дом внес КСИР в список организаций, «поддерживающих терроризм». В апреле 2019-го Вашингтон объявил КСИР террористической организацией.

Корпус стражей исламской революции был создан в Иране после революции 1979 года. В состав КСИР входят сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Корпус подчиняется только верховному лидеру Ирана и действует отдельно от вооруженных сил страны. По оценкам аналитиков разведслужб США, КСИР контролирует или «имеет существенное влияние» на 50% иранской экономики, включая банковский и финансовый сектора.

Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что новые ограничения позволят отслеживать развитие ядерной программы Ирана, снизить риски ее распространения, а также ограничить возможности Ирана в получили ядерного оружия. «Пока иранский режим отвергает дипломатию и расширяет свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться»,— говорится в заявлении госсекретаря.

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Напомним, в 2015 году Иран и шесть стран, в том числе США, подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предусматривало снятие санкций со страны в обмен на отказ от ядерной программы. В 2018 году США вышли из сделки и снова ввели против Ирана санкции, которые с тех пор неоднократно продлевались и расширялись. Тегеран в ответ начал сокращать обязательства по ядерной сделке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».