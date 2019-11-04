В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш». Заявку на шествие сначала подавали представители национал-демократических движений, но власти ее отклонили. Эту же акцию удалось согласовать Ассоциации народного сопротивления (АНС). По оценке «МБХ-медиа», в марше приняли участие около ста человек.

Еще один «Русский марш» прошел у станции метро «Октябрьское поле». Его организаторами является члены Народно-патриотического союза России (НПСР).

В связи с проведением акций в Москве ограничивалось движение.

«Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».

О том, какой сегодня политический вес у националистов, читайте в материале “Ъ” «Русский фарш».