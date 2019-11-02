Русский фарш

В День народного единства, 4 ноября, в Москве пройдут два «Русских марша», организуют которые представители левоцентристских политических объединений. Одно из шествий — на юго-западе столицы — пытались согласовать с мэрией Москвы представители национал-демократических движений, но получили отказ. Эту же акцию удалось согласовать Ассоциации народного сопротивления (АНС), продвигающей левые политические взгляды. Второй «Русский марш» состоится на северо-западе Москвы, который также проводят левые — члены Народно-патриотического союза России (НПСР). Опрошенные “Ъ” политологи не исключают, что отказы мэрии в согласовании по крайней мере одного из «Русских маршей» связаны с утратой движениями-организаторами политического значения.

Приуроченные к 4 ноября шествия и митинги «Русский марш» проходят в России с 2005 года и традиционно объединяют приверженцев идей национализма. Популярность акций, как и популярность идей, по словам опрошенных “Ъ” политологов, в последние годы заметно снизилась. В Москве это привело к тому, что организацию «Русского марша» взяли на себя представители левоцентристских объединений, в то время как национал-демократические движения не могут ни собрать на акциях более двух сотен человек, ни получить согласование мэрии. Более того, «Русский марш» в столице распался на две акции: на юго-востоке (в Марьино) и на северо-западе (у станции метро «Октябрьское поле»). Первый прежде устраивали члены незарегистрированной партии «Третья альтернатива» и движения «Правый блок», но в 2018 и 2019 годах мэрия Москвы согласовала марш для АНС, так называемых леваков. Второй проводят члены НПСР, поддерживающего партию «Патриоты России».

В середине октября представители партии «Третья альтернатива» и движения «Правый блок» сообщили, что «Русский марш» пройдет на юге Москвы под названием «Правый марш» при поддержке Института национальной политики — научно-исследовательской организации, зарегистрированной в Киеве (как говорится на сайте организации, деятельность носит правозащитный характер и направлена в том числе на «объединение политической эмиграции из России»). «Ребрендинг отражает само правое направление в идеологии: защита личности, права и свободы человека»,— говорилось в анонсе марша. Однако мэрия Москвы акцию не согласовала, что, по мнению координатора «Третьей альтернативы» Владимира Бурмистрова, «связано с наличием своих заявителей марша». «Нам в префектуре ЮВАО сказали прямо, что у них есть свои — Ассоциация народного сопротивления, которые являются левыми активистами,— рассказал господин Бурмистров.— Марш на "Октябрьском поле" тоже проводят левые. Мы в итоге проводить марш не будем, и идти нам некуда».

АНС анонсировала «Русский марш» 30 октября, в день, когда, по словам Владимира Бурмистрова, национал-демократы получили отказ. Согласно опубликованному в соцсетях АНС распоряжению префектуры ЮВАО, акция пройдет «с количеством участников до 3 тыс. человек». Подтвердить, согласован ли второй «Русский марш», который организует НПСР, “Ъ” не удалось. Лидеры союза Елена Рохлина и Кирилл Мямлин, однако, также 30 октября записали видеопризыв для сторонников, готовых выйти на «Октябрьское поле»: «Мы ждем татар, башкир, якутов, бурятов — это общенародный марш».

По словам члена СПЧ, директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, движения-устроители «Правого марша» «пребывают в прогрессирующем упадке» и являются преемниками запрещенного в 2015 году движения «Русские». «Национально-патриотические силы России не достигли своих целей, и участники стали разочаровываться,— сказал господин Верховский.— Война в Украине привела к расколу в движении и оттоку из него людей, потом добавились репрессии (уголовные дела против лидеров движения "Русские" в 2016 году.— “Ъ”). АНС дружит с комитетом "Нация и свобода", и последние два-три года они проводят акции вместе. Представители правых и левых на "Октябрьском поле" и вовсе объединяются на маршах начиная с 2014 года». Господин Верховский отмечает, что, с точки зрения мэрии Москвы, оба марша «являются совершенно безопасными».

По мнению политолога Александра Кынева, националистическое движение в России «разрублено и расколото» и в данном случае «даже лидеры движения не являются консолидирующей силой». Политолог Екатерина Шульман также считает, что «Русский марш» «давно потерял желающих в нем пройтись».

Получить комментарий от представителей департамента безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы на момент публикации не удалось.

Мария Старикова, Владимир Хейфец, Элина Кочерещенко