В Москве в связи с Днем народного единства перекроют несколько улиц

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы сегодня будет ограничено в связи с празднованием Дня народного единства и демонстрацией, сообщил Центр организации дорожного движения. Кроме того, в связи с перекрытиями изменится режим работы общественного транспорта.
С 11:00 до 19:00 будут будут полностью перекрыты:
С 11:00 до 18:00 будет полностью перекрыт участок улицы Перерва от дома 62, корпус 3 до памятника «Солдату Отечества» (ул. Люблинская, дом 157).
Напомним, сегодня, 4 ноября в Москве пройдут два независимых друг от друга «Русских маршей». Первый «Русский марш» начнется в 13:00 в Люблино, второй — в 13:00 на станции метро «Октябрьское поле».
«Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). 18 октября организатор «Русских маршей» 2016–2017 годов Иван Белецкий сообщил, что в текущем году акция запланирована под названием «Правый марш» (в 2018 году было проведено два марша, организаторы разделились).
просмотров: 197623
просмотров: 52280
просмотров: 35573
просмотров: 29433
просмотров: 25884