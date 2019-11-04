В Москве в связи с Днем народного единства перекроют несколько улиц

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы сегодня будет ограничено в связи с празднованием Дня народного единства и демонстрацией, сообщил Центр организации дорожного движения. Кроме того, в связи с перекрытиями изменится режим работы общественного транспорта.

С 11:00 до 19:00 будут будут полностью перекрыты:

Улица Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова;

Улицы Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до улицы Щукинская.

С 11:00 до 18:00 будет полностью перекрыт участок улицы Перерва от дома 62, корпус 3 до памятника «Солдату Отечества» (ул. Люблинская, дом 157).

Напомним, сегодня, 4 ноября в Москве пройдут два независимых друг от друга «Русских маршей». Первый «Русский марш» начнется в 13:00 в Люблино, второй — в 13:00 на станции метро «Октябрьское поле».