Что разделяет россиян Богатство, лицемерие, внешний вид и другие причины взаимной неприязни — в 10 графиках

По данным ВЦИОМа, 54% россиян считают, что народного единства в стране, скорее всего, нет. Доля придерживающихся такой точки зрения с 2017 года увеличилась на 14 процентных пунктов. На основе этого и других социологических опросов “Ъ” разобрался, что разделяет граждан страны и мешает им почувствовать единство.

На вопрос ВЦИОМа, почему народного единства в стране нет, большинство граждан в октябре 2019 года ответили: «каждый сам за себя» (30%), «народ живет в нищете» (21%) и «нет единой цели, идеи, патриотизма, сплоченности» (10%). По мнению респондентов, в российском обществе самые большие противоречия есть между богатыми и бедными.

Россияне традиционно настороженно относятся к богатым. Так, еще два года назад в опросе фонда «Общественное мнение» 50% граждан выразили уверенность, что богатство обычно способствует развитию худших качеств человека.

Статистика подтверждает значительное расслоение в доходах россиян. Причем в последние годы оно даже выше, чем в начале 2000-х.

Об отсутствии в стране народного единства чаще всего говорят жители Москвы, Санкт-Петербурга (59%) и городов с населением свыше 500 тыс. человек (56–62%). При этом столицу традиционно недолюбливают в других городах России. 56% опрошенных — из-за того, что в Москву стекаются материальные ресурсы со всей страны, 24% считают жителей столицы слишком высокомерными, 12% — ленивыми, а 8% опрошенных заявили, что москвичи не любят людей из других регионов. При этом 67% участников исследования сами выразили желание переехать в Москву, поскольку столица предоставляет «новые возможности».

Нетерпимость граждане проявляют также к коллегам и сослуживцам. В октябре 2019 года опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие качества в коллегах раздражают россиян больше всего. На первом месте оказались лицемерие и обман на работе.

Одним из самых заметных проявлений нетерпимости в российском общественном мнении стала мигрантофобия — негативное отношение к миграции и к трудовым мигрантам.

В российском обществе также не сложилось единого мнения о том, возможно ли равноправие мужчин и женщин в различных сферах жизни. 48% мужчин считают, что равенство прав возможно только в отдельных сферах. Среди женщин таких 57%. По мнению 13% опрошенных, равенство прав в целом невозможно. 55% граждан не поддерживают феминизм.

39% россиян нейтрально относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако больше половины населения все же заявляют о своем негативном отношении. Количество людей, у которых есть знакомые гомосексуалы, с 2016 года возросло с 6% до 8%.

Традиционно россияне с подозрением относятся к своим соседям. Для удобства количественной оценки «Левада-центр» в мае 2019 года рассчитал индекс «соседской» терпимости: как разница между лояльными («с интересом, готовностью общаться» и «спокойно, без особых чувств») и негативными установками в отношении возможного совместного проживания. Чем выше значение индекса, тем более доброжелательное отношение к соседству.

Наконец, россиян не во всем устраивает внешний вид друг друга. Например, по данным ВЦИОМа, почти треть мужчин сегодня ходят с легкой щетиной (27%), 14% носят усы, 10% — короткие бороды. Однако статистика показывает, что большинству женщин растительность на лице не нравится.

Евгений Федуненко, Евгений Козичев, Анна Поваго