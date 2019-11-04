Осведомитель по делу об импичменте Трампа согласился дать письменные показания

Информатор, рассказавший о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, согласился письменно ответить на вопросы Республиканской партии, сообщил его адвокат Марк Заид. Осведомителя подозревают в связях с Демократической партией.

Господин Заид утверждает, что свидетель телефонного разговора, давал показания не в интересах какой-либо стороны, а импичмент не был самоцелью. По его мнению, раскрытие личности информатора может поставить под угрозу его безопасность.

«Быть осведомителем — это не партийная работа, и импичмент не является целью. Это не наша роль. Поэтому мы предложили такую форму»,— написал адвокат в Twitter.

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Раскрыть личность информатор ранее потребовал президент Дональд Трамп. По его мнению, он дал ложную информацию и не предоставил доказательств. Показания свидетелей по делу об импичменте могут опубликовать в ближайшие пять дней.

Напомним, из-за телефонного разговора Демократическая партия инициировала процедуру импичмента президента. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая дает основания для импичмента. Теперь слушания по делу станут открытыми.

Подробнее о новом этапе в деле об импичменте — в материале “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».