Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа могут быть опубликованы в ближайшие пять дней

Стенограммы показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут быт опубликованы в ближайшие пять дней, сообщила член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер. Она отметила, что документы «многое расскажут американскому народу».

«Я думаю, вы увидите все стенограммы, которые будут опубликованы, вероятно, в течение ближайших пяти дней. Я не знаю, будут ли они все опубликованы в один и тот же день»,— заявила госпожа Шпейер в интервью CBS.

Напомним, процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

На днях Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа. Законопроект переводит слушания по импичменту в новую фазу — они станут открытыми.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».