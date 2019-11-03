Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что имя информатора, чьи опасения запустили процедуру импичмента, должно быть раскрыто, поскольку этот человек дал ложную информацию. Президент, не предоставив доказательств, предположил, что разоблачитель может быть виновен в мошенничестве.

«Информатор должен быть раскрыт, поскольку он дал ложную информацию»,— сообщил господин Трамп журналистам в Белом доме (цитата по Reuters). «Он придумал историю»,— заключил он.

Процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

На днях Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа. Законопроект переводит слушания по импичменту в новую фазу — они станут открытыми.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».