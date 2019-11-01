Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российский МИД хочет получить дополнительную информацию от США о его уничтожении.

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось — это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании “Исламского государства” и в попытке создать халифат. При этом мы очень хорошо знаем, что он является (являлся, если он уже мёртв) порождением Соединенных Штатов»,— сказал господин Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ИГ возникла после «незаконного вторжения США в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю». «Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле»,— добавил министр.

Он отметил, что Минобороны РФ уже комментировало информацию по гибели лидера ИГ. «Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут»,— заявил он.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. В апреле 2019 года информационный медиацентр террористов «Фуркан» опубликовал первое за пять лет видео с лидером террористической группировки. После появления видеоролика Пентагон пообещал продолжить борьбу с ИГ.

О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».