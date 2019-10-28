Тупик в конце тоннеля

Вашингтон объявил об уничтожении лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов. Минобороны России усомнилось в достоверности представленной информации и дало понять, что гибель главаря террористов — если она действительно имела место — не окажет никакого влияния на оперативную обстановку в Сирии.

В воскресенье об уничтожении аль-Багдади объявил лично президент США Дональд Трамп на специально созванной по этому поводу пресс-конференции. «Прошлой ночью США осуществили правосудие в отношении лидера террористов номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв»,— констатировал американский президент. Он уточнил, что операция не могла состояться без помощи России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

«Он умер, как пес, он умер, как трус. Мир теперь гораздо безопаснее. Боже, благослови Америку,— говорил Дональд Трамп, красочно живописуя и комментируя подробности операции.— Он умер, добежав до тупика в тоннеле. Он скулил, плакал и кричал всю дорогу. Здание к тому времени зачистили. Находившиеся там люди или сдавались, или их убивали. Одиннадцать маленьких детей вывели из дома, они в безопасности. Оставались лишь сам аль-Багдади и трое маленьких детей, которых он взял с собой в тоннель, взял на верную смерть. Он добрался до конца тоннеля, убегая от наших собак, а затем активировал жилет со взрывчаткой и убил себя и троих детей».

По словам президента США, американским специалистам удалось все же взять образцы ДНК и подтвердить личность погибшего.

Дональд Трамп несколько раз повторил, что террорист «кричал», «плакал», «скулил» и «хныкал», и призвал распространять эту информацию, чтобы сторонники самопровозглашенного халифа ИГ знали, что представлял из себя их кумир.

Отвечая на вопросы журналистов, он поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство над Идлибом для пролета американских вертолетов. «Мы сказали, что мы заходим. Они не знали, в чем наша миссия. Но мы сказали, что они тоже будут довольны»,— пояснил он, и подчеркнул, что Россия «выступила отлично». При этом Турция — союзник США по НАТО — по словам господина Трампа, лишь «знала о пролете». «Они не стали мешать. Они могли выстрелить по нам, но мы бы уничтожили их. Случилось бы много чего плохого»,— заметил он.

Первым из западных СМИ об операции против аль-Багдади сообщил журнал Newsweek. По данным издания, ночью в субботу, 26 октября, бойцы американского спецподразделения «Дельта» ворвались в один из домов в населенном пункте Бариша в пяти километрах от границы с Турцией.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади Фото: AL-FURQAN MEDIA/AFP

Турецкое агентство Anadolu привело свою версию случившегося. По его сообщению, примерно в полночь по местному времени к населенному пункту Бариша вылетела американская авиация: восемь вертолетов и два беспилотных летательных аппарата. Они наносили удары в течение полутора часов, при этом с земли по ним били зенитные орудия. «После бомбардировки вертолеты улетели, однако вернулись через полчаса и вновь принялись наносить удары. В это же время с других вертолетов на землю высадились люди — предположительно, бойцы спецподразделений»,— передал корреспондент агентства, уточнив, что наземный этап спецоперации продлился два с половиной часа.

Источники среди местных медицинских служб сообщили корреспонденту, что на месте боестолкновения обнаружили полностью уничтоженный дом и несколько сгоревших палаток. Также медики нашли в общей сложности семь погибших, в том числе трех женщин и одного ребенка.

Удивительно, что Абу Бакр аль-Багдади скрывался именно в провинции Идлиб — месте, где на протяжении всей сирийской войны концентрировались бойцы так называемой умеренной оппозиции и мирные жители, не желавшие жить под властью сирийского президента Башара Асада. Причем эти группировки в своей массе воевали с «Исламским государством» и не признавали власти господина аль-Багдади.

Но главная сила в Идлибе на сегодняшний день — враждебная ИГ исламистская террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее также известная под названием «Джебхат ан-Нусра», бывший филиал «Аль-Каиды» в Сирии (все запрещены в РФ). Против нее ведет активное наступление Сирийская арабская армия при поддержке шиитского ополчения и российской авиации.

Учитывая подобную ситуацию, многие полагали, что аль-Багдади прячется не там, а где-то в районе иракско-сирийской границы. Еще в феврале этого года начальник разведывательного подразделения иракского МВД Абу Али аль-Басри утверждал, что террорист постоянно перемещается через границу и никогда не остается подолгу в одном и том же месте. «Мы думаем, что Багдади находится где-то в сирийской пустыне. На нем наверняка обычная современная одежда. Мобильного телефона нет, только неприметный автомобиль и водитель. Все, кто вокруг, также одеты по-современному»,— делился своими соображениями с Fox News иракский аналитик Фазель Абу Рагиф.

На протяжении войны с ИГ не раз сообщалось о тяжелом ранении или убийстве аль-Багдади, однако слухи неизменно не находили подтверждения.

В последний раз лидер ИГ появился на видео в апреле 2019 года. Связанный с террористами медиацентр «Аль-Фуркан» опубликовал тогда ролик, на котором тот общался с тремя мужчинами, чьи лица были скрыты. Он поприветствовал пасхальные теракты 2019 года на Шри-Ланке (в результате серии атак смертников погибли 259 человек) и заявил, что джихад будет продолжен. «Наша битва — война на истощение, призванная нанести урон противнику. Он должен знать, что джихад будет длиться до Судного дня»,— говорил он.

Убийство аль-Багдади произошло на фоне ухода американских войск из Сирии, о котором Дональд Трамп объявил еще 7 октября. «США должны были пробыть в Сирии 30 дней, так было решено много лет назад. Мы остались и все глубже и глубже ввязывались в бой без конкретной цели. Когда я въехал в Белый дом, ИГ свободно действовало в регионе. Мы быстро разбили 100% халифата и захватили тысячи боевиков ИГ, в основном из Европы»,— писал он тогда в Twitter. Правда, президент США отказался именовать вывод войск «уходом» из Сирии и подчеркнул, что лишь не хочет, чтобы американские военные охраняли турок и курдов друг от друга.

Однако со временем позиция американского президента изменилась, и 21 октября он заявил: теперь «на земле» останутся военные, необходимые для охраны нефтяных месторождений: «Мы взяли нефть. Я всегда говорил: заходишь (в страну.— “Ъ”) — бери нефть. Тут то же самое: бери нефть». По предварительной оценке, для этого потребуется около 500 военнослужащих.

«Нефтяной вопрос» также стал одним из основных, затронутых Дональдом Трампом во время пресс-конференции. Он напомнил, что еще во время вторжения США в Ирак в 2003 году призывал власти захватить нефтяные месторождения, чтобы компенсировать затраты на войну, но его не послушали.

В этот раз, по словам Дональда Трампа, все будет иначе: войска возьмут сирийскую нефть под охрану и либо передадут ее для добычи американским нефтяным компаниям, либо заключат сделку с местными акторами.

К тому же, как подчеркнул президент США, американский контроль над нефтяными месторождениями не позволит ИГ захватить их. Как именно он собирается распоряжаться нефтью, являющейся государственной собственностью Сирии, господин Трамп не пояснил.

Намерение американского президента «охранять» сирийскую нефть Минобороны РФ уже охарактеризовало как «государственный бандитизм». Оно же, кстати, вскоре после завершения пресс-конференции пояснило, что ему неизвестно о каком-либо содействии США со стороны России в проведении операции и каких-либо авиаударах американской авиации в районе, где она якобы проходила.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что постоянно изменяющиеся сведения и постоянно растущее количество непосредственных участников недавних событий заставляют сомневаться в том, что операция по ликвидации имела место, а тем более была успешно проведена, и предложил США представить доказательства пребывания «халифа» в Идлибе. «Очередная "смерть" аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет»,— пояснили также в Минобороны.

Вадим Гурвич