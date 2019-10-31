ИГ назвало имя нового лидера

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подтвердила, что ее главарь Абу Бакр аль-Багдади мертв. Как сообщает Reuters со ссылкой на связанное с ИГ информагентство AMAQ, новым главой террористов объявлен Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Также организация сообщила о ликвидации правой руки аль-Багдади — Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Напомним, Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал президент США Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб. Сегодня, 31 октября, на брифинге Пентагон сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади взорвал пояс смертника до захвата американскими военными, с ним погибли двое детей. Пентагон также опубликовал видео операции.

Подробнее о том, как убили главаря ИГ,— в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».