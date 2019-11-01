Бывшего главу нижегородского минимущества будут судить повторно

Нижегородский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил приговор бывшему министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову. Дело будет направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Приговор Александру Макарову был вынесен Советским районным судом Нижнего Новгорода в конце августа 2019 года. Бывший министр обвинялся по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность субъекта Российской Федерации». По данным следствия, в 2012 году он незаконно продал ООО «Спектр» земельный участок под бывшим мукомольным заводом площадью 71,8 тыс. кв. м, в результате чего площадка стоимостью 75 млн руб. выбыла из собственности Российской Федерации. На данном земельном участке располагалось бомбоубежище, и региональные власти, по версии следствия, не имели права распоряжаться им как федеральным имуществом.

На оглашение приговора прессу не пустили. Официальные данные о нем не опубликованы до сих пор. По неофициальной версии, господин Макаров был приговорен к одному году и одному месяцу ограничения свободы со штрафом в 200 тыс. руб. Также суд запретил ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Прокуратура Нижегородской области обжаловала решение Советского райсуда.

Подробнее о деле Александра Макарова – в материале “Ъ-Приволжье” «Министр попал в жернова».

Андрей Репин