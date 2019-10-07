Прокуратура Нижегородской области обжалует приговор экс-министру Александру Макарову

Прокуратура Нижегородской области подала апелляционную жалобу на приговор бывшему министру госимущества региона Александру Макарову. Нижегородский областной суд принял заявление к рассмотрению, дата заседания пока не назначена.

Напомним, Александр Макаров обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2012 году он незаконно продал ООО «Спектр» земельный участок под бывшим мукомольным заводом, в результате чего площадка стоимостью 75 млн руб. выбыла из собственности Российской Федерации.

Официально приговор господину Макарову для СМИ не объявили, на сайте суда текст решения не опубликован. Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, по неофициальной информации, бывшего министра приговорили к одному году и одному месяцу ограничения свободы со штрафом в 200 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Подробнее о деле Александра Макарова – в материале “Ъ-Приволжье” «Министр попал в жернова».

Анастасия Еремина