Бывшего нижегородского министра Александра Макарова осудили секретно и условно

Советский райсуд в закрытом судебном процессе вынес обвинительный приговор бывшему министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову, работавшему в правительстве прежнего губернатора Валерия Шанцева. Напомним, его обвинили по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность субъекта Российской Федерации». По данным следствия, в 2012 году министр незаконно продал ООО «Спектр» земельный участок под бывшим мукомольным заводом площадью 71,8 тыс. кв. м, в результате чего площадка стоимостью 75 млн руб. выбыла из собственности Российской Федерации. На данном земельном участке располагалось бомбоубежище, и региональные власти, по версии следствия, не имели права распоряжаться им как федеральным имуществом.

Александр Макаров признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Из суда он вышел без конвоя и в хорошем настроении, отказавшись комментировать приговор. Очевидно, его наказали неким условным сроком или штрафом. Подчеркнем, что оглашение приговора бывшему областному министру в нарушение конституционных принципов открытости и гласности суда проходило в закрытом режиме. Прибывших тележурналистов и прессу в зал суда не пустили, а затем попросили покинуть и здание суда, ссылаясь на конец рабочего дня. После оглашения приговора сотрудники Советского райсуда и прокуратуры даже постеснялись озвучить журналистам, какое именно наказание было назначено экс-министру. Неофициально участники судебного заседания ссылались на то, что «дело расследовали сотрудники ФСБ».

По неофициальной информации, бывшего министра приговорили к одному году и одному месяцу ограничения свободы со штрафом в 200 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Подробнее о деле Александра Макарова – в материале “Ъ-Приволжье” «Министр попал в жернова».

Иван Сергеев