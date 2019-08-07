Министр попал в жернова

В Советском райсуде опять судят бывшего министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова, который в апреле вышел из колонии, отсидев три года за неправомерную продажу разворотной площадки автобусов. Новый судебный процесс пройдет в закрытом режиме из-за гостайны. Обвинение связано с неправомерной продажей иностранной фирме земельного участка под мукомольным заводом на улице Интернациональной в Нижнем Новгороде. Как оказалось, на территории предприятия находилось бомбоубежище, его и земельный участок под ним, как имущество ГО и ЧС, реализовывать запрещено. Господин Макаров свою вину признал полностью, очевидно, рассчитывая получить приговор, не связанный с реальным лишением свободы.

Судебный процесс в отношении бывшего областного министра госимущества Александра Макарова, который работал в правительстве прежнего губернатора Валерия Шанцева, начался в закрытом режиме. Гособвинитель попросил удалить прессу и слушателей, сославшись на секретные сведения, касающиеся обороноспособности страны. Известно, что господина Макарова обвинили по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность субъекта Российской Федерации». По сообщению пресс-службы суда, будучи министром, он незаконно продал земельный участок площадью 71,8 тыс. кв. м, в результате чего площадка стоимостью 75 млн руб. выбыла из собственности Российской Федерации. Александр Макаров, после того как ему за закрытыми дверями зачитали обвинительное заключение, отказался от комментариев, как и представитель Росимущества как потерпевшей стороны.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, в обвинении бывшему министру речь шла о сделке, которую сейчас нижегородское территориальное управление Росимущества обжалует в арбитражных судах. В марте 2012 года господин Макаров подписал распоряжение о продаже земельного участка площадью более 7 га на улице Интернациональной, 96. Фактически это была площадка под объектами нижегородского мукомольного завода, на территории которого располагается объект культурного наследия мельница купцов Башкировых.

Однако, продавая этот земельный участок под элеватором, хранилищем муки, производственными цехами, в мингосимущества области почему-то проигнорировали тот факт, что на территории мукомольного завода находится бомбоубежище. В официальных документах оно именуется как «объект гражданской обороны с инвентарным номером 96, второго класса защиты, 1987 года ввода в эксплуатацию» и относится к федеральному имуществу.

Покупателем земельного участка менее чем за 4 млн руб. выступило ООО «Спектр», которое ранее приобрело часть объектов недвижимости мукомольного завода, заключив с мукомолами договор аренды. Учредителем «Спектра» выступает кипрская компания Nidalee Holding Limited, однако ее конечным бенефициаром являлся крупный чешский предприниматель. С мукомолами у нового владельца недвижимости со временем возник серьезный конфликт из-за пользования имуществом. В итоге чехи стали в рамках судебного процесса выселять мукомольное производство: встал вопрос о демонтаже производственного оборудования и выводе из эксплуатации заводской котельной, отапливающей несколько жилых домов в Канавинском районе (администрация города приостановила этот процесс). Уволенные работники ГК «Нижегородский мукомольный завод» объединились в инициативную группу, и в 2017 году начали проводить в Нижнем Новгороде акции протеста и писать жалобы в прокуратуру.

История с отчуждением бомбоубежища всплыла в результате прокурорской проверки по жалобам инициативной группы. Как сообщили “Ъ-Приволжье” собеседники, близкие к следствию, лишившиеся рабочих мест мукомолы также жаловались на то, что город может лишиться государственных запасов зерна: в элеваторе на ответственном хранении была партия пшеницы из мобилизационного резерва.

Руководство ООО «Спектр», видя, куда заводит острый конфликт с мукомолами, размежевало приобретенный земельный участок на два - площадью 7 га и 0,1 га. Меньший участок под эксплуатацию бомбоубежища компания предложила безвозмездно отдать государству. В арбитражных спорах сначала преобладала эта точка зрения: суды истребовали 0,1 га у «Спектра» в собственность РФ. Однако Росимущество продолжало доказывать, что в 2012 году нижегородское министерство неправомерно продало весь участок, который относился к федеральной собственности. 25 июня Арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил решения в пользу ООО «Спектр» и областного министерства имущественных и земельных отношений, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Что касается разрешившего эту приватизацию Александра Макарова, то он попросил Советский райсуд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Это означает, что бывший министр полностью признал свою вину, раскаялся и рассчитывает на смягчение наказания.

Суд не будет исследовать доказательства. Уже на следующем судебном заседании 19 августа начнутся прения, после чего судья удалится для вынесения обвинительного приговора. По инкриминируемой статье бывшему чиновнику грозит уголовная ответственность от 100 тыс. руб. штрафа до семи лет лишения свободы. Попросив себе особый порядок судопроизводства, господин Макаров, очевидно, рассчитывает на то, что его приговорят к штрафу или условному сроку и ему не придется возвращаться в колонию.

Напомним, весной бывший министр вышел из колонии-поселения. Он отсидел три года за продажу по заниженной стоимости земельного участка площадью 1,7 га – разворотной площадки автобусов в микрорайоне Мещерское озеро. Остаток назначенного в 2016 году срока ему заменили на ограничение свободы (соблюдение под надзором уголовно-исполнительной инспекции ряда запретов: не покидать место жительства в определенное время суток, не посещать массовые мероприятия и так далее. – “Ъ”). По мнению юристов, первый обвинительный приговор судом учитываться не будет: история с продажей участка с бомбоубежищем случилась раньше, чем отмененная приватизация разворотной площадки. Поэтому рецидивистом Александра Макарова назвать нельзя.

Роман Кряжев